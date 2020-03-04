Багато артистів, які беруть участь в шоу, після закінчення проекту не можуть розлучитися зі своїми партнерами

Службові романи не рідкість в шоу-бізнесі, особливо, якщо артистам доводиться багато часу проводити разом. Рoliteka.net вирішила згадати, хто з зірок закрутив роман на проекті «Танці з зірками».

Українська співачка Ірина Білик взяла участь у проекті «Танці з зірками» у парі з хореографом Дмитром Дікусаром. Після того, як пара пішла з проекту, вони більше не змогли розлучитися. Незважаючи на різницю у віці та статусі, пара була разом три роки. Вони навіть одружилися у Ріо-де-Жанейро. Дікусар був четвертим чоловіком Ірини Білик.

Мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров по справжньому закохався у свою нинішню дружину, володарку титулу «Міс Україна» Олександру Кучеренко під час участі в шоу.

Незважаючи на те, що у Комарова погано виходило танцювати, їх пара досить довго протрималася в проекті, а їх любов стала міцнішою і привела їх до вівтаря.

У 2006 році на паркеті засвітилася зірка молодого хореографа Влада Ями. Багато в чому він став популярним завдяки співачці Наталії Могилевській, з якою йому приписували роман.

Незважаючи на те, що довгий час пара відносини заперечувала, пізніше Яма все ж зізнався, що роман був. Нагадаємо, що Могилевська гастролювала з танцюристом по всій Україні в рамках свого шоу «Цей танець».

Зазначимо, що приписували романи ще багатьом учасникам шоу. Наприклад, ЗМІ довго намагалися «одружити» хореографа Юлію Сахневич і актора Павла Вишнякова. Також журналісти приписували роман телеведучому Володимиру Остапчуку, який недавно розлучився з дружиною, з іншою учасницею шоу, актрисою Ксенією Мішиною. Крім цього, Мішиній приписували інтрижку з її партнером по «Танцях» Євгеном Котом.

Нагадаємо, що напівголий Влад Яма розбурхав зовнішнім виглядом, дружина не стрималася: «Король».

Раніше Politeka повідомляла, що Дмитро Комаров помірявся силами з одним красенем і ошелешив зовнішнім виглядом: "Довелося попотіти".

Також Politeka писала, що Ірина Білик поїхала на Донбас і вразила новою зовнішністю: "Ви не Мерседес, ви...".