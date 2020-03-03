Знаменита співачка Світлана Лобода показала стильні фото і відео, зроблені під час занять спортом у залі

Артистка досить часто викладає стильні, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників. Причому і кліпи та кадри з концертів викликають не меншу реакцію серед користувачів.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

В цей раз співачка показала в розділі Сторі частина тренування. Як відомо, артистка незважаючи на щільний графік, активно займається собою і не забуває про свої тренування.

Світлана вже не раз демонструвала майстерність гімнастики і дивувала «сталевим» пресом. На представлених кадрах артистка показала, як "накачала" сідниці і стегна.

Після народження двох діток співачка не тільки у відмінній формі, але ще й має намір її покращувати. Зазначимо, оскільки кадри представлені в спеціальному розділі в Instagram, шанувальники не змогли прокоментувати фото і відео Лободи.

Раніше зірка показала, як відпочиває з колегами в Парижі, куди вирушила після зйомок кліпу «Новий Рим». Зазначимо, артистка виглядає дуже щасливо, позуючи на тлі знаменитої архітектурної і культурної пам'ятки Парижа.

Причому Світлана позувала в масці, акцентуючи увагу на вірус, який епідемічно поширився по території всього світу. Схоже, артистка варто усім вказівкам про те, як вберегтися від зараження і нагадала іншим про це:

«Лувр закрили. все тривожніше щоденні новини. друзі , якщо ви подорожуєте, почитайте про правила профілактики , про безпеку в літаках ,про маски, санитайзерах. сьогодні все це має величезне значення і може вберегти вас від неприємних наслідків. Гігієна!!!! Це наше все #здоров'я ❤️ бережіть себе, будь ласка», – написала Світлана.

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