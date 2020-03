Український співак Макс Барських, став першим українцем, який потрапив на обкладинку Playboy

У спеціальному випуску How to be a man відразу з двома обкладинками Макс Барських розповідає про своє ставлення до життя і про те, що гроші – не головний рушійний елемент у його кар'єрі. Також поділився тим, як заробив свій перший мільйон.

"Мені складно сказати точно, тому що великі гроші прийшли досить давно, з моменту успіху альбому "Тумани". Протягом багатьох років гроші постійно перебували в обігу. Я весь час вкладав кошти, щоб отримувати максимальні можливості для свого продукту, покращувати його у всіх можливих напрямках», - розповів артист.

При цьому він зазначив, що усвідомлення володіння такими грішми, з'явилося у нього досить недавно.

«…з тих самих пір, як з'явилася можливість зайнятися своїм побутом: купити ту квартиру, яку я хочу мати ту машину, яку я хочу, забезпечувати моїх родичів так, як мені б хотілося. Адже насправді мільйон обчислюється не папірцями, а можливостями», – розповів співак.

Перші думки, які прийшли до артиста після першого заробленого мільйона, – його внутрішній дитина радів: "У мені посміхнувся маленький хлопчик Коля з Херсона зі словами "могЕшь"".

Говорячи про успіх, Барських зізнався, що ставить високі цілі і щодня прокидається з одним і тим же питанням до себе.

«Успіх не приходить сам по собі. Це завжди жорсткий таймінг і скрупульозно вибудувана робота над собою... Коли я читав книгу "Великий Гетсбі" Фіцджеральда, мені особливо запам'ятався епізод, в якому юний Гетсбі прописував цілі та завдання на шляху становлення кращої версії себе... він ставив Перед собою високі планки. Приблизно так само я щодня проробляю свої майбутні вершини. На протязі вже багатьох років щоранку я задаю собі одне і те ж питання: "Що ще я можу зробити для того, щоб стати краще?"», - розповів співак.

