Украинский певец Макс Барских, стал первым украинцем, который попал на обложку Playboy

В специальном выпуске How to be a man сразу с двумя обложками Макс Барских рассказывает о своем отношении к жизни и о том, что деньги – не главный движущий элемент в его карьере. Также поделился тем, как заработал свой первый миллион.

"Мне сложно сказать точно, потому что большие деньги пришли достаточно давно, с момента успеха альбома "Туманы". На протяжении многих лет деньги постоянно находились в обороте. Я все время вкладывал средства, чтобы получать максимальные возможности для своего продукта, улучшать его во всех возможных направлениях», - рассказал артист.

При этом он отметил, что осознание обладания такими деньгами, появилось у него довольно недавно.

«…с тех самых пор, как появилась возможность заняться своим бытом: купить ту квартиру, которую я хочу, иметь ту машину, которую я хочу, обеспечивать моих родственников так, как мне бы хотелось. Ведь на самом деле миллион исчисляется не бумажками, а возможностями», – поделился певец.

Первые мысли, которые пришли к артисту после заработанного первого миллиона, – его внутренний ребенок ликовал: "Во мне улыбнулся маленький мальчик Коля из Херсона со словами "могЕшь"".

Говоря об успехе, Барских признался, что ставит высокие цели и ежедневно просыпается с одним и тем же вопросом к себе.

«Успех не приходит сам по себе. Это всегда жесткий тайминг и скрупулезно выстроенная работа над собой... Когда я читал книгу "Великий Гэтсби" Фицджеральда, мне особенно запомнился эпизод, в котором юный Гэтсби прописывал цели и задачи на пути становления лучшей версии себя... Перед собой он ставил высокие планки. Примерно так же я ежедневно прорабатываю свои будущие вершины. На протяжении уже многих лет каждое утро я задаю себе один и тот же вопрос: "Что еще я могу сделать для того, чтобы стать лучше?"», - рассказал певец.

