Популярна українська співачка Настя Каменських представила стильний образ в напівпрозорому платті і викликала фурор

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Зірка в цей раз вирішила представити шанувальникам свій «Тік-Ток» образ Як відомо, останнім часом зірка професійно робить відео для популярної молодіжної соцмережі.

З цього приводу артистка навіть поділилася секретами створення популярних постів і порадами про те, де взяти ідеї для креативних кадрів в спеціальному інтерв'ю, яке нещодавно дала.

До речі, сама Каменських не приховує свою природну красу, тому перед записом ролика вона також показала, як виглядає її обличчя без грама косметики. Після артистка в білосніжному вбранні і з білим топом показала себе у всій красі.

Важко не відзначити вилиці поп-зірки, які стали яскравіше виділятися після того, як вона скинула зайві кілограми. Вони надають Каменських особливого модельного вираження.

Раніше ми також повідомляли, що в День Святого Валентина, зірка презентувала новий кліп. Так, ролик на пісню "Lollipop" з'явився на офіційному каналі артистки. Сама робота була представлена разом з виконавцем Juan Magan.

Каменських у свою чергу зазначила, що задоволена роботою з Juan Magan. В Instagram зірка також представила кілька пікантних кадрів зі свого кліпу. А сьогодні артистка, схоже, вирішила показати найбільш запам'ятався образ в її останньої роботи.

Схоже, шанувальникам припав до душі яскравий образ в сукні з пір'ям, який доповнили акуратні прикраси, колготки з каліграфічним принтом і досить сміливий макіяж-смокі.

Нагадаємо, Каменських в спортивному костюмі висміяли через невдалий кадр.

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