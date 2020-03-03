Філіп Кіркоров показав яскраві особисті кадри з весняної виставки

Співак покрасувался в розкішному квітнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості. Артист в яскравому вбранні позував з букетом в руках.

Король російської естради з'явився на заході, де були показані прекрасні весняні квіти - іриси, мімози, тюльпани та багато інших. Сам співак обрав для походу на виставку джемпер з квітковим принтом і штани.

Крім того, що навколо артиста була неймовірна краса, його фолловери також зазначили, що він схуд, а деякі - що помітно постарів. Більшість же написали, що артист чудово виглядає на тлі такої приголомшливої своїми масштабами і відтінками краси:

"Вау!!!"

"Краса яка!"

"Вже не той, що раніше, вік..."

"Витончений якийсь, схуд, чи що?"

"... Жінки не вистачає поруч))"

Раніше Кіркоров позував в чомусь, що нагадує светр, а також помаранчевій футболці. Образ він доповнив білими штанами. Філіп з дітьми пішов на виставку, де дивився картини відомого художника. На кадрах можна побачити, як сімейство гуляє по галереї.

"Вирішили всією родиною перейнятися творчістю Сальвадора Далі і вирушили на виставку в Манежі - «Сальвадор Дали. Магічне мистецтво». щоб долучитися до почуття скільки прекрасного, так і сюрреалістичного... Хоча в житті і так багато сюра 🦠 Але діти отримали неймовірне задоволення і я навіть здивувався від їх глибоких питань про символах і знаках у творчості Дали і про його стосунки з Галою...👌🏼 Так масштабно художник ще ніколи в Росії не виставлявся. Так що вирушайте в Манеж! За мистецтвом! За прекрасним! Варто того!", - написав Кіркоров.

Фанати встигли подивитися ролик більше 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Філіп, привіт))) як же приємно бачити Вас разом з дітками, з татом, Марі Пилипівною і дядьком - Ви Неймовірні!!! Філіп, Ви Чудовий тато!!! Спасибі Вам Величезне за Красиві сторіс і відео, що показали нам цю Незвичайну виставку!!! Ми Вас Любимо!!!", "Прекрасна екскурсія, всією сім'єю!!!".

Нагадаємо, в мережу злили фото друга Кіркорова з немовлям, схожість приголомшує

А ще Politeka писала, що гаряче фото Баскова з Кіркоровим підірвало мережу

Також Politeka повідомляла, що Басков осоромився на курорті і довів росіян до істерики