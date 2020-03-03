Російська актриса Христина Асмус розповіла «про довгоочікуваний період» і згадала про вагітність

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Тут могла б бути реклама шампуню))) 🧴 Але буде антизожный і антипостный текст 🤪🤦🏼‍♀️ У мене зараз самий кайфовий і довгоочікуваний період. Ні, не вагітність 😂 Попросили набрати вагу для ролі. Чи То пак, 18-ти разове нероздільне максимально жирне, шкідливий і смачне харчування 😁🍕🧁 Коротше, весь звичний раціон чоловіка 😂 Так що, якщо побачите товсті сторіс, це не фільтр і не другий триместр, це легальний жор 😂 Калорії, я чекаю вас! (зловісний сміх)», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що пост Асмус супроводжувала красивим знімком, на якому елегантно заглядає на камеру.

Раніше ми писали про те, що Асмус потрапила в лікарню. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.

Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, але одразу ж відзначила для передплатників, що фото не з режиму реального часу:

«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ‍♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.

Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями з несбиваемой температурою.

Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб вона трималася і видужувала скоріше.

Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показав, чим спокусила Харламова.

Також Politeka писала, що исхудалая Асмус змінилася до невпізнання і налякала своїм виглядом: "Не годують взагалі".