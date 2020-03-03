Зірка російського ТБ Ксенія Собчак здивувала шанувальників виглядом у відвертому вбранні

Нове фото телеведуча опублікувала у своєму Instagram, пише Politeka.net:

«Світити завжди! Світити скрізь! Основа під макіяж … вже давно в моїй косметичці, завдяки цьому продукту шкіра сяє весь день, як після СПА на Мальдівах!...», - підписала Ксенія свій новий знімок.

На фото окрім свого впізнаваного обличчя світська левиця засвітила частково ще і свої груди. Фото Собчак в темному вбранні зі сміливим декольте підкреслило її форми, а на знімку обличчя при мейкапі знаменитості виглядало якимось незвичайним. Багато фанів Ксенії Анатоліївни зазначили, що "вона не схожа сама на себе".

У гримерці Ксенія дивилася на стиліста, сфотографувалася сидячи і зблизька, тому практично всі її "цікаві" частини тіла можна добре розглянути на знімку:

«Як ви зважилися на рекламу цього…»

«Обличчя, звичайно, таке…»

«Молодець»

«Не довіряю…»

Раніше ми писали, що Собчак жорстко висловилася з приводу походу в політику лідера групи Ленінград Сергія Шнурова. Телеведуча відзначила, що обрана Шнуровим партія Зросту - вдалий вибір як для партії, так і для виконавця.

«Приблизно так само гармонійно виглядає неспокійний кінь у двокімнатній квартирі…», - написала Собчак.

Як відомо, Сергій Шнуров вирішив піти в політику, заявивши, що «вона сама постукала в його двері». За словами виконавця, він хоче донести до людей в Росії, що життя в їх країні можна зробити краще.

Нагадаємо, Собчак шокувала зовнішнім виглядом вдома, Богомолову не пощастило.

Як повідомляла Politeka, колишній коханець Собчак розповів, як позбавився від світської левиці.

Також Politeka писала, що Собчак "відправила" росіян в аут.