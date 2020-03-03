"Поза, звичайно, ще та!"

Чи не найпопулярніший в Україні хореограф Влад Яма опублікував відео, де він весь спітнілий пустує на камеру

Шоумен порадував шанувальників відео, на якому він у "непристойній" позі підставив своє обличчя під бризки зрошуючої газон конструкції, пише Politeka.net. На кадрах Влад Яма позує в позі "собачки", як зазначили його фоловери і в спортивному костюмі:

«Хто добре побігав на День Народження Дружини, заслуговує освіжитися!..🏃💦», - підписав свій пост Влад.

На кадрах видно, що артист, ймовірно, перебуває на відпочинку: навколо видно екзотичну рослинність, а сам короткий ролик був зроблений при західному або ж висхідному сонці.

Шанувальників зірки таке жартівливе відео просто зачарувало і вони в коментарях до посту написали багато чого приємного і також комічного:

"Красунчик""

«Я думав що це реклама гри про зомбі»

«😂😂😂😂😂»

«У цьому відео прям не вистачає пишної шевелюри)😅»

"В позі собачки)))) ..."

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма збрив Бороду і публікує фото і відео в новому стилі.

Так, хореограф поділився кумедними кадрами в розділі Сториз свого Instagram.

На кадрах можна побачити, як хореограф лежить в ліжку і знімає себе на відео. При цьому за кадром чути дитячий сміх. Можна припустити, що за розвагами батька спостерігає маленький Ліон.

Раніше ми писали, що Влад позував у футболці, а поряд знаходилася дружина Лілія. Вона була, швидше за все, в олімпійці або чомусь подібному. На тлі можна побачити "Клона" з "Зоряних воєн".

Фанати помітили, що хлопець вирішив почати відрощувати вуса, поки відпочиває у США. Вони встигли поставити більше шести тисяч лайків за нетривалий час.

Нагадаємо, помолоділий Влад Яма похвалився гарячим фото з дружиною, поза вражає: «Які вигини!».

Як повідомляла Politeka, Влад Яма назвав перемогу Зеленського незаслуженою: «В гуморі хороший, але…».

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