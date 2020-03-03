Настя Каменських приміряла незвичайний образ і звернулася до своїх шанувальників

Популярна українська співачка часто балує своїх фанатів свіжими фотографіями або короткими відео зі своєю участю. На багатьох з них Настя позує в зухвалих позах і відвертих нарядах.

Судячи з усього, співачка вирішила здивувати шанувальників чимось новеньким і приміряла на себе нестандартний образ. Як повідомляє Politeka, в своєму Instagram Каменських поділилася новим знімком, на якому позує в оригінальному піджаку в яскраву клітку з затягнутим на талії поясом. А ось замість звичайних штанів або спідниці співачка вирішила доповнити свій наряд обтягуючими чорними велосипедками. Її образ також доповнюють стильні окуляри і розкішний високий хвіст.

«Як ваш день?», - запитала Настя у своїх фанатів.

В коментарях до фото шанувальники засипають співачку компліментами.

«Зухвала Красуня», «Які ножечки», «Крутишечка кохана, ти красуня», «Прекрасна, ноги нескінченні», «Сьогодні у нас в Білорусі тепло 15 градусів тепла справжня весна. А ви Настя Каменських виглядаєте дуже красива. Красивіше самої Ріани», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Настя і її чоловік Потап стали суддями ювілейного, 10-го сезону улюбленої багатьма програми.

Так, Каменських привітала всіх учасників нового сезону і попередила їх про те, що попереду їх чекає найскладніше.

«Попереду найскладніший етап – бої. Найскладніший і для учасників, і для нас, тренерів. У нас з ПТП мета - допомогти кожному учаснику максимально розкрити свій талант і показати їх багатогранність, щоб вони впевнено йшли до своєї мрії!», - написала співачка.

Свій пост вона супроводила фотографіями учасників шоу, які потрапили в їх з Потапом команду, а також їх спільним фото з чоловіком, зробленим в студії. На ньому Настя сидить у своєму кріслі і весело посміхається. Співачка позує в чорному міні-сукня, що демонструє її стрункі ноги. В руках у Насті плюшевий ведмедик.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

Як повідомляла Politeka, Каменських забула про сором і оголила своє головне багатство.

Також Politeka писала, що томна Каменських в прозорих мереживах показала, чим спокусила Потапа.