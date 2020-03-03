Настя Каменских примерила необычный образ и обратилась к своим поклонникам

Популярная украинская певица часто балует своих фанатов свежими фотографиями или короткими видео со своим участием. На многих из них Настя позирует в дерзких позах и откровенных нарядах.

Судя по всему, певица решила удивить поклонников чем-то новеньким и примерила на себя нестандартный образ. Как сообщает Politeka, в своем Инстаграм Каменских поделилась новым снимком, на котором позирует в оригинальном пиджаке в яркую клетку с затянутым на талии поясом. А вот вместо обычных брюк или юбки певица решила дополнить свой наряд обтягивающими черными велосипедками. Ее образ также дополняют стильные очки и роскошный высокий хвост.

«Как ваш день?», - поинтересовалась Настя у своих фанатов.

В комментариях к фото поклонники засыпают певицу комплиментами.

«Дерзкая Красотка», «Какие ножечки», «Крутышечка любимая, ты красотка», «Прекрасная, ноги бесконечные», «Сегодня у нас в Беларуси тепло 15 градусов тепла настоящая весна. А вы Настя Каменских выглядите очень красивая. Красивее самой Рианы», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Настя и ее муж Потап стали судьями юбилейного, 10-го сезона любимой многими программы.

Так, Каменских поприветствовала всех участников нового сезона и предупредила их о том, что впереди их ждет самое сложное.

«Впереди самый сложный этап – бои. Самый сложный и для участников, и для нас, тренеров. У нас с ПТП цель - помочь каждому участнику максимально раскрыть свой талант и показать их многогранность, чтобы они уверенно шли к своей мечте!», - написала певица.

Свой пост она сопроводила фотографиями участников шоу, которые попали в их с Потапом команду, а также их совместным фото с мужем, сделанным в студии. На нем Настя сидит в своем кресле и весело улыбается. Певица позирует в черном мини-платье, демонстрирующем ее стройные ноги. В руках у Насти плюшевый медвежонок.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа.