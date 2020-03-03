Українська виконавиця Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими знімками з тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, на опублікованих кадрах видно, як Астаф'єва тренується – робить випади ногами з лавки, присідання з гантелями і розгинання ніг в блоці. Як можна помітити, співачка вибрала облягає форми темно-зеленого кольору. Вона ідеальне підкреслює розкішні форми зірки.

Уточнимо, що шанувальники Астаф'євої Лише лайкали кадри із зіркою, але не коментували їх.

Раніше ми писали, що українська співачка Даша Астаф'єва зізналася, що в її житті настали зміни.

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram. За словами артистки, вона вирішила запустити свою першу колекцію одягу. Робить це зірка спільно з відомим брендом, який займається випуском футболок і худі з різними оригінальними принтами.

На фото, яким Астаф'єва супроводила пост, співачка стоїть з гулькой на голові, без макіяжу і в незвичайній кофті червоного кольору. На кофті зображена відома картина Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм». Однак вона трохи перероблена, а біля картини красується напис «Звір і красуня».

Зазначимо, що після численних відвертих фото Астаф'євої цей знімок виглядає дуже скромно. Тим не менш, за півгодини пост зірки зібрав понад 1,7 тисяч лайків.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат: "Що за безумство!".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами: "Ух, який горіх знатний".

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна: «Грайлива кішечка».