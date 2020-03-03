Українська виконавиця Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими знімками з тренування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.
Так, на опублікованих кадрах видно, як Астаф'єва тренується – робить випади ногами з лавки, присідання з гантелями і розгинання ніг в блоці. Як можна помітити, співачка вибрала облягає форми темно-зеленого кольору. Вона ідеальне підкреслює розкішні форми зірки.
Уточнимо, що шанувальники Астаф'євої Лише лайкали кадри із зіркою, але не коментували їх.
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Раніше ми писали, що українська співачка Даша Астаф'єва зізналася, що в її житті настали зміни.
Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram. За словами артистки, вона вирішила запустити свою першу колекцію одягу. Робить це зірка спільно з відомим брендом, який займається випуском футболок і худі з різними оригінальними принтами.
На фото, яким Астаф'єва супроводила пост, співачка стоїть з гулькой на голові, без макіяжу і в незвичайній кофті червоного кольору. На кофті зображена відома картина Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм». Однак вона трохи перероблена, а біля картини красується напис «Звір і красуня».
Зазначимо, що після численних відвертих фото Астаф'євої цей знімок виглядає дуже скромно. Тим не менш, за півгодини пост зірки зібрав понад 1,7 тисяч лайків.
Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат: "Що за безумство!".
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами: "Ух, який горіх знатний".
Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна: «Грайлива кішечка».