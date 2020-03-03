Украинская исполнительница Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными снимками с тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, на опубликованных кадрах видно, как Астафьева тренируется – делает выпады ногами с лавки, присед с гантелей и разгибание ног в блоке. Как можно заметить, певица выбрала облегающую форму темно-зеленого цвета. Она идеальное подчеркивает роскошные формы звезды.

Уточним, что поклонники Астафьевой Лишь лайкали кадры со звездой, но не комментировали их.

Ране мы писали, что украинская певица Даша Астафьева призналась, что в ее жизни наступили перемены.

Об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм. По словам артистки, она решила запустить свою первую коллекцию одежды. Делает это звезда совместно с известным брендом, который занимается выпуском футболок и худи с различными оригинальными принтами.

На фото, которым Астафьева сопроводила пост, певица стоит с гулькой на голове, без макияжа и в необычной кофте красного цвета. На кофте изображена известная картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Однако она немного переделана, а возле картины красуется надпись «Зверь и красавица».

Отметим, что после многочисленных откровенных фото Астафьевой этот снимок выглядит очень скромно. Тем не менее, за полчаса пост звезды собрал более 1,7 тысяч лайков.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек: "Что за безумие!".

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами: "Ух, какой орех знатный".

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна: «Игривая кошечка».