Украинская исполнительница Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными снимками с тренировки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.
Так, на опубликованных кадрах видно, как Астафьева тренируется – делает выпады ногами с лавки, присед с гантелей и разгибание ног в блоке. Как можно заметить, певица выбрала облегающую форму темно-зеленого цвета. Она идеальное подчеркивает роскошные формы звезды.
Уточним, что поклонники Астафьевой Лишь лайкали кадры со звездой, но не комментировали их.
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Ране мы писали, что украинская певица Даша Астафьева призналась, что в ее жизни наступили перемены.
Об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм. По словам артистки, она решила запустить свою первую коллекцию одежды. Делает это звезда совместно с известным брендом, который занимается выпуском футболок и худи с различными оригинальными принтами.
На фото, которым Астафьева сопроводила пост, певица стоит с гулькой на голове, без макияжа и в необычной кофте красного цвета. На кофте изображена известная картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Однако она немного переделана, а возле картины красуется надпись «Зверь и красавица».
Отметим, что после многочисленных откровенных фото Астафьевой этот снимок выглядит очень скромно. Тем не менее, за полчаса пост звезды собрал более 1,7 тысяч лайков.
Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек: "Что за безумие!".
Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами: "Ух, какой орех знатный".
Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна: «Игривая кошечка».