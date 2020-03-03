Світлана Лобода продемонструвала ідеальну розтяжку на тлі закордонних видів

Популярна українська співачка останнім часом живе і працює в Росії, а також періодично виступає в Європі. Днями Лобода вирушила до Парижа, не забувши поділитися з шанувальниками кадрами з поїздки.

Як повідомляє Politeka, зараз співачка, судячи з усього, продовжує подорожувати по Європі. Вона поділилася новими фотографіями з вкрай мальовничого міста біля моря, де на тлі пляжів піднімаються невеликі гори.

На знімках знаменитість вдягнена в простий, але від цього не менш стильний, комфортний одяг. Лобода влаштувала фотосесію на кам'яному парапеті, з якого відкривається прекрасний вид на море. На першому фото співачка сидить, схрестивши ноги, а ось на другому Лобода вирішила проявити креативність і встала на огородженні на весь зріст, високо задерши вгору одну ногу і обхопивши ступню рукою. На третьому фото співачка сидить широко розставивши ноги і дивлячись у камеру.

«Не важливо де ти. просто кайфуй і отримуй задоволення від усього, що тебе оточує. світ такий красивий», - підписав знімки співачка.

Фотографії тут же набрали безліч коментарів. У деяких з них люди стурбовані занадто худою фігурою знаменитості.

«Блін я теж так вмію як на 2ом фото, але у мене виглядає як ніби пигнгвин з ожирінням намагається самоубитися за допомогою йоги», «Дівчинка спіймала позитив», «На цих фото ідеально все», «Світ красивий, але ви красивіше», «Ось це розтяжка Свєта, будь ласка більше не худни!! Ніжки, як сірники», «Худенька дуже, кроси огроменні», «Як у Волочкової розтяжка», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лобода відзначила, що хотіла б, щоб Україна і Росія дружили, і їй не подобається те, що відбувається між країнами.

«Я люблю людей перш за все, я люблю бути там, де люблять мою творчість, мою музику і роботу. Де приймають мене, де люди мене чекають. Яка, до біса, різниця, яка це країна? Росія, Україна, Казахстан... У світі багато країн. Те, що відбувається в політиці, нас, артистів не стосується. Ми поза всього цього», – сказала вона.

Нагадаємо, Лобода не побачила нічого поганого в гастролях по РФ.

Як повідомляла Politeka, Лобода здивувала змарнілою фігурою в спортивному костюмі.

Також Politeka писала, що Лобода в масці показала, як розважається у Парижі.