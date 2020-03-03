Светлана Лобода продемонстрировала идеальную растяжку на фоне заграничных видов

Популярная украинская певица в последнее время живет и работает в России, а также периодически выступает в Европе. На днях Лобода отправилась в Париж, не забыв поделиться с поклонниками кадрами из поездки.

Как сообщает Politeka, сейчас певица, судя по всему, продолжает путешествовать по Европе. Она поделилась новыми фотографиями из крайне живописного города у моря, где на фоне пляжей возвышаются небольшие горы.

На снимках знаменитость одета в простую, но от этого не менее стильную, комфортную одежду. Лобода устроила фотосессию на каменном ограждении, с которого открывается прекрасный вид на море. На первом фото певица сидит, скрестив ноги, а вот на втором Лобода решила проявить креативность и встала на ограждении во весь рост, высоко задрав вверх одну ногу и обхватив ступню рукой. На третьем фото певица сидит широко расставив ноги и глядя в камеру.

«Не важно где ты. простой кайфуй и получай удовольствие от всего, что тебя окружает. мир так красив», - подписал снимки певица.

Фотографии тут же набрали множество комментариев. В некоторых из них люди обеспокоены чересчур худой фигурой знаменитости.

«Блин я тоже так умею как на 2ом фото, но у меня выглядит как будто пигнгвин с ожирением пытается самоубиться при помощи йоги», «Малышка поймала позитив», «На этих фото идеально все», «Мир красив, но вы красивее», «Вот это растяжка Света, пожалуйста больше не худей!! Ножки, как спички», «Худенькая очень, кроссы огроменные», «Как у Волочковой растяжка», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лобода отметила, что хотела бы, чтобы Украина и Россия дружили, и ей не нравится происходящее между странами.

«Я люблю людей прежде всего, я люблю находиться там, где любят моё творчество, мою музыку и работу. Где принимают меня, где люди меня ждут. Какая, к черту, разница, какая это страна? Россия, Украина, Казахстан... В мире много стран. То, что происходит в политике, нас, артистов не касается. Мы вне всего этого», – сказала она.

Напомним, Лобода не увидела ничего зазорного в гастролях по РФ.

Как сообщала Politeka, Лобода удивила исхудавшей фигурой в спортивном костюме.

Также Politeka писала, что Лобода в маске показала, как развлекается в Париже.