Повернення можливе лише за однієї умови

Бесіда королеви Єлизавети II з герцогом Сассекським тривала більше чотирьох годин

Про це пише таблоїд The Sun.

Відомо, що королева висунула жорсткий ультиматум Меган Маркл і принцу Гаррі.

За інформацією журналістів, 93-річна Єлизавета і 35-річний Гаррі зустрілися в Віндзорському замку, 1 березня, коли той приїхав в Сполучене Королівство, щоб залагодити ряд питань, пов'язаних з відходом від справ в Букінгемському палаці.

Бабуся і онук провели час за обідом і спілкуванням. Єлизавета II нібито попередила герцога, що він зможе повернутися в будь-який момент в сім'ю, де його люблять і завжди чекають.

Тим не менш британський монарх дала зрозуміти, що повернення Гаррі і Меган в Букнгемський палац можливо лише при одній умові.

Ультиматум королеви полягає в тому, що принц Гаррі і Меган Маркл не повинні наживатися на своєму королівському статусі, тому вона заборонила їм використовувати слово royal ("королівський") у назві їх фонду.

А останнім офіційним заходом, яке відвідають Меган і Гаррі, стане служба у Вестмінстерському абатстві 9 березня.

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл розлютила королеву Єлизавету II своїм поверненням в Лондон. Як виявилося, герцогиня залишила маленького сина Арчі в Канаді і вирушила до Великобританії, щоб взяти участь у службі.

Інсайдери стверджують, що про це Меган Маркл і принца Гаррі особисто просила Єлизавета II, яка не залишає спроб возз'єднати королівську сім'ю.

Таке рішення також сильно розлютила Єлизавету II, яка хотіла побачитися з правнуком. Коли ж з'ясувалося, що Арчі залишиться в Торонто з нянями, королева була в люті.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.