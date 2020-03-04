Колишній коханий Анджеліни Джолі і володар "Оскара" Тімоті Хаттон вляпався в гучний скандал

Про це пише таблоїд BuzzFeed.

Канадська модель Сера Джонсон заявила, що актор Тімоті Хаттон зґвалтував її ще в середині 80-х.

Весь цей час жінка мовчала, бо боялася осуду з боку оточуючих. Але рух #MeToo, який здобув популярність в соціальних мережах, змусив Серу заявити про вчинок зірки публічно.

За словами Джонсон, їх знайомство з колишнім коханим Анджеліни Джолі сталося випадково. На той момент актор вже був володарем премії «Оскар» і вважався одним з найбільш перспективних новачків Голлівуду. Разом з друзями Хаттон запросив Серу і її приятельок в готель.

«Я нервово сиділа у телевізора, коли Хаттон підсів до мені і почав гладити мої ноги. Я розуміла, що це неправильно, а у той момент розгубилася. Потім він повів мене в окрему кімнату і наполіг, щоб його друг залишився і дивився. Я пручалася і говорила, що він повинен зупинитися, а він повторював, що мені сподобається», — поділилася спогадами колишня модель.

Тоді Джонсон було всього 14 років, і Тімоті став її першим чоловіком. Модель зізналася, що була дуже налякана, тому відразу після сексу покинула готель. Через інцидент вона отримала психологічну травму, з якою жінка не могла впоратися кілька років.

Сам же Хаттон свою провину заперечує і запевняє, що взагалі не знайомий з Джонсон, а розказана нею історія не відповідає дійсності.

Що стосується Джонсон, то вона має намір відстоювати свої права в суді і спробує засудити володаря премії "Оскар" до реального тюремного терміну.

Раніше ми розповідали про те, що Бред Пітт пішов наперекір Анджеліні Джолі. Перед вечіркою, присвяченій "Оскара", актриса виступила проти його спілкування з сімейством Кардашьян, адже Пітт хотів, щоб їх діти спілкувалися з його. Енджі повідомила - діти Кардашьян можуть погано вплинути на її чад.

Тому Джолі поставила умову: якщо Пітт хоче і далі бачитися з дітьми, то він повинен перестати спілкуватися з Кім і Каньє.

Швидше за все, Анджеліна негативно поставиться до того, що Бред пішов наперекір її умовами.

На названій вечірці Каньє привітав Бреда з перемогою на "Оскарі". Вони були раді зустрічі і жартували як старі приятелі.

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