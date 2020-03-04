Небагато з зірок погодилися дати концерт постраждалим від вибуху на Чорнобильській АЕС понад тридцять років тому. Алла Пугачова була однією з них

Про ті події розповів чоловік примадонни російський гуморист Максим Галкін у програмі "Сьогодні ввечері". За його словами, після візиту в Україну зі здоров'ям знаменитостей стало відбуватися незрозуміле. Так, незабаром у Йосипа Кобзона діагностували онкологічне захворювання, а у Ірини Понаровської сів голос. У Пугачової ж почалися серйозні проблеми з щитовидною залозою.

Галкін розповів, що, знаючи про трагедію, не всі радянські зірки зважилися на поїздку, а ті, хто все ж виступив, надалі вклали чимало сил і коштів на те, щоб поправити своє здоров'я.

Зазначимо, самому Галкіну на момент катастрофи, в 1986 році, було всього 10 років. Він тоді і подумати не міг, що його майбутня дружина, 37-річна Алла Пугачова розважала постраждалих у зоні відчуження.

Вийшовши на сцену, Алла Борисівна сказала чорнобильцям: «Я розумію, вам важко, ви ризикуєте життям, здоров'ям. Але я не хочу, щоб ви про це думали. Відпочивайте, відверніться!». Ці слова втім потім вирізали: ні про який ризик згадувати було не можна. Про це у свой час в інтерв'ю розповідала радянський редактор і сценарист Наталія Абрамова. За її словами, примадонна навіть зважилася запросити на танець молодого лейтенанта.

"Коли начальство побачило, що вона запросила на танець молодого лейтенанта, мене сварили, як школярку: "Що це за програма? Вона танцює на кістках!", - розповіла Абрамова.

Раніше ми повідомляли, Пугачова вирішила в цьому році змінити своїм традиціям. Йдеться про "дозвіл весни" - це свято Алла Борисівна придумала сама і, як правило, відзначала в першу неділю березня. Коли ж 1 березня 2020 року до її з Галкиним особняку прийшов натовп фанатів, "озброївшись" плакатами і гарним настроєм, примадонна до них не вийшла. Зате людей у відповідь привітав Галкін, заснявший все дійство.

Нагадаємо, що Максим Галкін налякав розвагами своїх дітей на ніч дивлячись: "З цього і починаються...".

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