Такий режим роботи їй ще відгукнувся

Актриса Радміла Щеголева зізналася, як їй працювалося з Андрієм Данилком у "СВ-шоу"

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам, передає портал Амнезія.

Ще на початку нульових, коли Андрій Данилко будував собі кар'єру на телебаченні, поруч з ним була "німа" партнерка Геля.

Справжнє ім'я Гелі - Радміла Щеголева, і вона завжди була на побігеньках у Данилка в "СВ-шоу", яке було популярне на початку 2000-х років.

"Я повинна була бути 105-ю дівчинкою, просто на побігеньках. Щоб у кадрі добре виглядала", - ділиться актриса спогадами.

Через час Радмілу стали частіше використовувати в кадрі і її персонаж Гелі придбав популярність серед українців. Вона зізнається, що один час артисти жили в такому напруженому графіку, що не залишалося часу навіть за вікно глянути.

За словами актриси, були і такі випадки, коли за місяць вони давали по 25 концертів, до яких додавалися ще й приватні корпоративи.

Ставши популярною Радміла зрозуміла, чому Андрій Данилко відмовляв її їхати з ними на гастролі.

"Ти ж квітка, тобі треба в нормальних умовах жити. Ні, не їдь!" - казав їй на піку популярності артист.

І вже зараз Радміла усвідомлює, як під час гастролей "вбила" своє здоров'я.

"І я потім через три роки захворіла так непогано. Моїх енергетичних запасів не вистачило, тому я дивуюся, як Андрій досі ще живий", - резюмувала актриса в інтерв'ю журналістам.

Раніше ми розповідали про те, що Андрій Данилко розкрив подробиці "провалу" Melovin на Євробаченні.

Він нагадав, що співак Melovin, який представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», у фіналі посів 17-е місце. При цьому він отримав 119 балів від глядачів і всього 11 балів від професійного журі конкурсу.

Данилко вважає, що така різниця не випадкова. За його словами, низька оцінка могла бути покаранням за скандал з Росією. Як відомо, в 2017 році Росія не тільки відмовилася від участі в конкурсі, який проходив у Києві, але та відмовилася транслювати конкурс. За словами Данилка, організатори цього втратили дуже великі гроші.

Нагадаємо, Данилко видав правду про повернення Сердючки на Євробачення.

Як повідомляла Politeka, Данилко перервав мовчання і видав правду про "помсту" за Росію.

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