Актриса Радміла Щеголева зізналася, як їй працювалося з Андрієм Данилком у "СВ-шоу"
Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам, передає портал Амнезія.
Ще на початку нульових, коли Андрій Данилко будував собі кар'єру на телебаченні, поруч з ним була "німа" партнерка Геля.
Справжнє ім'я Гелі - Радміла Щеголева, і вона завжди була на побігеньках у Данилка в "СВ-шоу", яке було популярне на початку 2000-х років.
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"Я повинна була бути 105-ю дівчинкою, просто на побігеньках. Щоб у кадрі добре виглядала", - ділиться актриса спогадами.
Через час Радмілу стали частіше використовувати в кадрі і її персонаж Гелі придбав популярність серед українців. Вона зізнається, що один час артисти жили в такому напруженому графіку, що не залишалося часу навіть за вікно глянути.
За словами актриси, були і такі випадки, коли за місяць вони давали по 25 концертів, до яких додавалися ще й приватні корпоративи.
Ставши популярною Радміла зрозуміла, чому Андрій Данилко відмовляв її їхати з ними на гастролі.
"Ти ж квітка, тобі треба в нормальних умовах жити. Ні, не їдь!" - казав їй на піку популярності артист.
І вже зараз Радміла усвідомлює, як під час гастролей "вбила" своє здоров'я.
"І я потім через три роки захворіла так непогано. Моїх енергетичних запасів не вистачило, тому я дивуюся, як Андрій досі ще живий", - резюмувала актриса в інтерв'ю журналістам.
Раніше ми розповідали про те, що Андрій Данилко розкрив подробиці "провалу" Melovin на Євробаченні.
Він нагадав, що співак Melovin, який представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», у фіналі посів 17-е місце. При цьому він отримав 119 балів від глядачів і всього 11 балів від професійного журі конкурсу.
Данилко вважає, що така різниця не випадкова. За його словами, низька оцінка могла бути покаранням за скандал з Росією. Як відомо, в 2017 році Росія не тільки відмовилася від участі в конкурсі, який проходив у Києві, але та відмовилася транслювати конкурс. За словами Данилка, організатори цього втратили дуже великі гроші.
Нагадаємо, Данилко видав правду про повернення Сердючки на Євробачення.
Як повідомляла Politeka, Данилко перервав мовчання і видав правду про "помсту" за Росію.
Також Politeka писала, що Данилко не стримався і накинувся на Ніцой після її образ.