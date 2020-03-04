Регіна показала себе в оверсайз-костюмі, викликавши бурхливу реакцію в мережі

Регіна Тодоренко приміряла на себе новий образ, здивувавши фігурою у світло-коричневому брючному костюмі

Телеведуча досить часто радує шанувальників душевними розповідями на сторінці в Instagram, спільними фотосесіями з чоловіком - музикантом Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, показуючи нові кадри зі зйомок, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото. На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні поруч зі знаменитою російською співачкою, яка працює під псевдонімом "Ёлка".

Нове фото зі зйомок проекту «П'ятниця з Регіною» вийшов дуже колоритним, адже на показаному фото на світлому фоні зірка з'явилася в світлому брючному класичному костюмі, тоді як запрошена зірка віддала перевагу класичний «тотал блек лук».

Єлизавета показала себе в чорних черевиках з масивною підошвою, такого ж кольору штанях і подовженою сорочкою з зав'язками. Стоючи поруч і про щось разговорюючи з співачкою, Регіна виглядала дещо «світліше», оскільки її оверсайз-костюм вдало вписався в оточення поруч.

«Ще трохи по дням нагальним ))) люблю я ялинку навесні😍Я - з тих людей, які зберігають ялинку до червня 🤪 Ліза, ти - неймовірна ❤️❤️❤️», – забавно підписала новий кадр Тодоренко.

Як і очікувалося, користувачі мережі почали активно коментувати побачене, нахвалюючи не тільки знамениту телеведучу, але і російську співачку Ялинку за стильний наряд.

Раніше телеведуча показала, як приступила до зйомок нового випуску програми і вирішила в соцмережах продемонструвати, яка в неї пластику.

Для цього Тодоренко всілася на шпагат на високих підборах, задіявши крісло.

«Завжди тільки в такому положенні💪🏻

Наша пластика - це вираз наших думок! Навіть мені цікаво, що я хотіла сказати цією позою????!, - підписала серію знімків вона.

Коментують не змусили себе довго чекати і миттєво включилися в обговорення.

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