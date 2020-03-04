Регина показала себя в оверсайз-костюме, вызвав бурную реакцию в сети

Регина Тодоренко примерила на себя новый образ, удивив фигурой в светло-коричневом брючном костюме

Телеведущая довольно часто радует поклонников душевными рассказами на странице в Instagram, совместными фотосессиями с мужем - музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, показывая новые кадры со съемок, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото. На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде рядом со знаменитой российской певицей, работающей под псевдонимом Ёлка.

Новое фото со съемок проекта «Пятница с Региной» вышел весьма колоритным, ведь на показанном фото на светлом фоне звезда появилась в светлом брючном классическом костюме, тогда как приглашенная звезда предпочла классический «тотал блэк лук».

Елизавета показала себя в черных ботинках с массивной подошвой, такого же цвета штанах и удлиненной рубашке с завязками. Стоящая рядом и о чем-то разговаривающая с певицей Регина выглядела несколько «светлее» поскольку ее оверсайз-костюм удачно вписался в окружение рядом.

«Ещё немного о днях насущных ))) люблю я елку весной😍Я - из тех люде, которые хранят елку до июня 🤪 Лиза, ты - невероятная ❤️❤️❤️», – забавно подписала новый кадр Тодоренко.

Как и ожидалось, пользователи сети принялись активно комментировать увиденное, нахваливая не только знаменитую телеведущую, но и российскую певицу Елку за стильный наряд.

Ранее телеведущая показала, как приступила к съемкам нового выпуска программы и решила в соцсетях продемонстрировать, какая у нее пластика.

Для этого Тодоренко уселась на шпагат на высоких каблуках, задействовав кресло.

«Всегда только в таком положении💪🏻

Наша пластика - это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой????!, - подписала серию снимков она.

Комментирующие не заставили себя долго ждать и мгновенно включились в обсуждение.

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