Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка Кварталу 95, похвалилася красивою зовнішністю

Артистка опублікувала селфі в Instagram, на якому постала в чарівному образі, пише Politeka.net.

Зірка позувала в чорному вельветовому вбранні на гудзиках. Крізь тонку тканину виднілася білизна Марти.

На шиї артистки помітний тонкий ланцюжок з кулоном, а на плечі - ручка від сумочки.

Марта зробила укладку, заклавши за вушко волосся з одного боку, тим самим вона засвітила акуратну сережку.

На обличчі української знаменитості - макіяж з акцентом на красиві яскраві губи. Крім того, красуня око підкреслена коричневими тінями і чорним олівцем.

Адамчук дивилася в камеру і посміхнулася, від її краси не можна відвести погляду.

За годину пост зібрав понад 300 лайків і трохи коментарів.

"як портрет-писаний художником!", "Ви прекрасні😍", "😍👍", "Відмінна!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук опублікувала фото, на яких постала в чорному, напівпрозорому гольфі.

Крізь верх була видна білизна знаменитості.

Також для фото Марта вибрала блискучі легінси і довгі чорні чоботи.

Зірка виглядала стильно і дуже спокусливо.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук вирішила зворушливо привітати подругу-колегу Віру Кекелию з очікуванням малюка.

На фото в Instagram постали Марта і Віра - усміхнені, щасливі та веселі. Перша, зігнулась і схопилася за живіт, нібито вона також у положенні. Вірі, очевидно, такий жест підтримки підняв настрій.

"Мій першопроходець ☺️ @kekeliavera", - підписала зворушливе фото Марта.

Раніше повідомлялося, що Марта Амдамчук позувала в білому халаті. Артистка - без макіяжу, у неї в роті красується маленька квіточка. Зазначимо, що без косметики дівчина виглядає не гірше, ніж при повному параді.

«Мінус три зубчики, плюс два імпланта. Тепер мої слова - квіти. Ну, може, трохи більше зубчасті, ніж раніше», - поділилася Марта подробицями зі свого життя з шанувальниками.

За годину фото артистки зібрало майже 200 лайків.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" показала обличчя поблизу і вразила зовнішнім виглядом.

Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" розбурхала пікантним чином в весільному платті: "Третій раз за рік!"

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