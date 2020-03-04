Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна порадувала мережу яскравими вагітними фото

Нещодавно дівчина публічно розповіла, що готується стати матір'ю вдруге. Трохи згодом Антоніна вирішила показати свою маленьку донечку Єву, якій два рочки. А вже сьогодні вона представила цілу серію фото, що демонструють вже помітно збільшився живіт, пише Politeka.net.

Зазначимо, коханим 29-річної актриси і старшої з дочок Ольги Сумської Тоні є російський актор Володимир Яглич.

Цього разу зірка серії нових «затишних» кадрів вирішила показати себе в різних образах. Під час фотосесії дівчина залишилася без блузки, але в чорному білизна і такого ж кольору піджаку, з гордістю показуючи кругленький живіт. А ось на другому кадрі актриса вирішила в природному вигляді показати себе в простому светрі, що приховує її фігуру:

«Емоційний стан на мега рівні🙈 Я можу заплакати від того ,що вдома не виявилося яблука і засміятися просто дивлячись вдалину і згадуючи щось (зі сторони виглядає цей процес трішечки дивно 🙈) 🎬Кіно...кіно я дивлюся виключно веселе і бажано з не дуже сильною значеннєвим навантаженням ,а краще просто мультики. Ну про їжу ви вже все зрозуміли 👀», – підписала один зі знімків Антоніна.

Раніше повідомлялося, що Ольга Сумська опублікувала пост, присвячений її доньці Антоніні Паперній. Зірка поділилася чорно-білим фото Антоніни і відео з її участю.

На знімку красуня позувала в топі і жакеті, накинутому на плечі. Ракурс підібраний такий що виділилися форми дівчини.

Антоніна дивилася в камеру, відкривши губи. Погляд дівчини зачаровує. Волосся хвилями спустилися на плечі красуні.

"@tonya_papernaya І @maxim_matveev_ в серіалі #тригер 🎬", - написала в пості Сумська.

З хештегов стало ясно, що дівчина з'явилася в теледрамі "Тригер", що розповідає про московському психолога, який використовує незвичайний метод у роботі.

Нагадаємо, Між Сумською та її чоловіком став інший чоловік

Як повідомляла Politeka, Сумська показала дуже сміливе фото на пляжі.

Також Politeka писала, що напівгола Роксолана показала себе без макіяжу.