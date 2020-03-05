Українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, пасія екс-віце-прем'єра Павла Розенка, опублікувала нове яскраве селфі

Зірка з'явилася в гарному вбранні з яскравим принтом, пише Politeka.net. Верх був трохи спущений з плечей зірки, в результаті був чітко видний маленький ланцюжок з кулоном.

Олена-Христина посміхалася і дивилася у камеру своїми зеленими очима. Руде волосся теледіви від сонця стало зовсім світлим.

Дівчина посміхалася і виглядала дуже свіжо.

"Образ з нового (п'ятого) сезону 🥳🥳🥳

Ось так я чекала італійського принца, а прийшло ТАКЕ🙈🙈🙈

Що ні в казці сказати, ні пером описати - лише в новому сезоні подивитися 🤩🤩🤩

Дату прем'єри скоро повідомлю!💥💥💥💋😍", - написала зірка, анонсуючи новий випуск шоу, в якому знімається.

За дві години пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Швидше, ЛОМКАААА, потрібні доза аферистоіііф в сітях ❤️❤️", "Ви вже 7 пост обіцяєте сказати дату😅", "Шкода що останні сезони не виходять російською тільки українською тому зараз сиджу і вчу українську мову!!", "Ми вже дуже чекаємо новий сезон 😍А ви тут дуже світла і сонячна 💜", "А він буде не російською? :(", "Вже дочекатися не можу 🔥🔥", "Ааааа, як же хочеться нових випускіііів🔥🎉", "Заінтригували 😣😌😭➕💯😃😒💯🤣😣🙃🙃???", "Що ж там може бути? Принц на чорному коні 😄", "Ви класна)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як з нею трапився неприємний конфуз.

Зірка була в смугастому пуловері, помаранчевій легкій курточці і джинсах. Дівчина стояла біля чорного позашляховика, посміхаючись і прикриваючи область під правим оком предметом, схожим на величезну креветку.

За її словами, вона отримала ненавмисно синець під оком, вдаривши саму себе дверима.

Раніше ми писали, що коханка Розенко позувала у машині, а на її обличчі красувалися патчі для очей. Телеведуча використовувала фільтр-маску, додавши до свого портрета вушка кішки.

«Дорога, а чого не смієшся - не смішний анекдот? Дорогий, та то я прям ржу!!! Патчі - такі патчі», - підписала знімок дівчина.

Нагадаємо, що коханка Розенко приголомшила виглядом, обтянув "кістки" в тісний вбрання: "Господи, ти така...".

Як повідомляла Politeka, Елена-Крістіна Лебідь похвалилася нічними розвагами з Розенко, пікантне відео: "Навіщо вам труси?".

Також Politeka писала, що наречена екс-міністра Павла Розенка приголомшила знімком поруч з напівголим незнайомцем: "На Сулеймана явно не схожий".