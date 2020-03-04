Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала на архівному фото свою маму

Артистка досить часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео. Цей раз не став винятком, інформує Рoliteka.net.

Після завершення відпустки артистка вирушила додому, в Київ. Вдома зірка показала, як проводить час з дітьми і як відпочиває ввечері. Однак сьогодні співачці вдалося приємно вразити публіку, показавши архівні кадри з мамою.

На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала кадр з фотосесії з мамою Тамарою Кузнєцовою, а також показала знімок сторінки журналу зі своїм інтерв'ю.

«Коли жінка приймає рішення народити дитину, вона бере на себе відповідальність за все: своє здоров'я, кар'єру, фінансове благополуччя, виховання, щасливе майбутнє своїх діток… ну і далі за списком)))🤣⠀

Так сталося з моєю мамою, яка поодинці, закотивши рукави, ставила на ноги двох дочок. І таки поставила!👌🏼🙌🏼❤️ Зараз мама — моя головна підтримка 24/7. Ми ще ніколи не були настільки близькі і відкриті один до одного», – написала Слава під новим і зворушливим постом.

Раніше ми писали, що Слава показала струнку фігуру в білому купальнику. Зазначимо, підтягнуті форми артистки і секрет стрункості зірки завжди цікавили шанувальників.

Кожна жінка мріє про подібну фігуру, тому багато цікавляться способами схуднення співачки. Так, на своїй сторінці в Instagram раніше Камінська зізналася, що вирішила випробувати на собі інтервальне голодування. На цю дієту зірку надихнув досвід мами.За словами артистки, суть дієти полягає в режимі харчування через певні проміжки часу.

Схоже, така дієта дійсно дуже дієво позначається на фігурі, оскільки під новим постом цікаві шанувальники Слави почали нахвалювати форми артистки, а також розпитувати про ту вже раніше розказаних секрети такої фігури.

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