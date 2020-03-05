Останні 10 років в Україні дуже популярні різні талант-шоу, які прийшли до нас із Заходу. Завдяки ним багато талановитих артистів отримують можливість пробитися в шоу-бізнес

Рoliteka.net вирішила згадати, хто з українських зірок став відомим завдяки участі в шоу «Голос країни», яке вже 10 років транслюється на «1+1».

Скандальна MARUV колись давно була доволі скромною дівчиною Анною Корсун, яка намагалася підкорити не тільки шоу «Голос», але і шоу «Х-фактор» на СТБ. Втім, ні в одному, ні в іншому шоу Анна не досягла великого успіху.

Після проб і помилок, невдалої співпраці з продюсером Юрієм Нікітіним Корсун таки знайшла себе і перетворилася в MARUV, яка сьогодні збирає аншлаги на своїх концертах.

Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька брала участь у 4 сезоні проекту «Голос», а пізніше в складі групи приймала участь в «Х-факторі».

Дівчина прийшла на «Голос» в надії, що зіркові тренери оцінять її вокальні здібності, так як не побачать відразу її проблем із зайвою вагою. Сьогодні Зарицьку люблять тисячі українців, а дівчата, які мають проблеми із зайвою вагою, надихаються її історією.

Микита Алексєєв, який виступає під псевдонімом ALEKSEEV, також прославився завдяки участі в «Голосі». Він, як і Зарицька, брав участь в 4 сезоні проекту.

Незважаючи на те, що Алексєєву не вдалося пройти далі першого прямого ефіру, його зоряна наставниця Ані Лорак допомогла йому зняти дебютний кліп. Так засяяла зірка неймовірного музиканта, якого сьогодні обожнюють мільйони у всіх країнах СНД. До речі, Алексєєв навіть брав участь в Євробаченні від Білорусі.

Додамо, що завдяки «Голосу» засвітилися такі зірки як Христина Соловій, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. Останні, до речі, закохалися один в одного під час участі в проекті.

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