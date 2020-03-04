Знаменита артиска Ані Лорак показала добірку нових кадрів, зроблених на зйомках нового кліпу "Я б літала"

Цього разу співачка вирішила підігріти інтерес до власної персони, а заодно і до нової музичної композиції улюбленим образом, пише Рoliteka.net.

Кароліна представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram топ кращих образів, які приміряла під час роботи над новим кліпом.

Вчора артистка представила довгоочікуваний весняний кліп, створений Аланом Бадоєвим. Презентацію нової роботи зірка готувала досить довго, повідомляючи про це у своєму Instagram-профілі.

Схоже, після випуску видеооработы співачка також вирішила представити серію образів, які можна помітити в самому кліпі на пісню «Я б літала». Так, зірка представила білосніжні вбрання, здивувавши публіку різноманітністю і стилем.

Кароліна з'явилася на фото в білосніжному брючному костюмі, у вільній сукні довжиною в підлогу з брюзово-білим градієнтом, коротке коктейльне плаття з безліччю блискучих бус, а також пікантний пляжний наряд, що складається з сітчастої накидки, сріблястого ліфчика і нижньої білизни кольору шампанського із завищеною талією.

«Який образ з кліпу #ябылетала сподобався вам найбільше? Дивіться на YouTube по посиланню в профілі! 💜», – пише зірка під серією кадрів.

Фанати почали ділитися думку з приводу нової роботи, а також образів артистки:

«Всі образи прекрасні..складно вибрати якийсь один😻», «Всі образи прекрасні, але 3 - він такий красивий 🤤🤤», «Всім, однозначно, 3 😂 Ну, ви зрозуміли ☺️❤️», «Всі образи дуже гарні 😍», «Мені 6 образ)))».

Раніше, Ані Лорак висловилася про ситуацію на батьківщині. За її словами, Україна зараз нагадує "хвору матір" і вона не побачила нічого поганого в тому, що виступає в Росії.

"Як можна артистові вказувати, де йому виступати? Чому моїх друзів тепер називають ворогами? У мене в голові це не вкладається. Я ніколи не ділила людей за національною ознакою і ніколи цього робити не буду, для мене немає "своїх" і "чужих" глядачів.

Всі люди брати. Тим більше росіяни і українці, дружні, братерські народи споконвіку. Зараз нас хтось хоче посварити, але їм це не вдасться. Люди розумніші, ніж здається політикам, вони все одно спілкуються, все одно люблять один одного. Пройде час, і ми знову будемо разом", - впевнена співачка.

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