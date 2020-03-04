Знаменита артиска Ані Лорак показала добірку нових кадрів, зроблених на зйомках нового кліпу "Я б літала"
Цього разу співачка вирішила підігріти інтерес до власної персони, а заодно і до нової музичної композиції улюбленим образом, пише Рoliteka.net.
Кароліна представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram топ кращих образів, які приміряла під час роботи над новим кліпом.
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Вчора артистка представила довгоочікуваний весняний кліп, створений Аланом Бадоєвим. Презентацію нової роботи зірка готувала досить довго, повідомляючи про це у своєму Instagram-профілі.
Схоже, після випуску видеооработы співачка також вирішила представити серію образів, які можна помітити в самому кліпі на пісню «Я б літала». Так, зірка представила білосніжні вбрання, здивувавши публіку різноманітністю і стилем.
Кароліна з'явилася на фото в білосніжному брючному костюмі, у вільній сукні довжиною в підлогу з брюзово-білим градієнтом, коротке коктейльне плаття з безліччю блискучих бус, а також пікантний пляжний наряд, що складається з сітчастої накидки, сріблястого ліфчика і нижньої білизни кольору шампанського із завищеною талією.
«Який образ з кліпу #ябылетала сподобався вам найбільше? Дивіться на YouTube по посиланню в профілі! 💜», – пише зірка під серією кадрів.
Фанати почали ділитися думку з приводу нової роботи, а також образів артистки:
«Всі образи прекрасні..складно вибрати якийсь один😻», «Всі образи прекрасні, але 3 - він такий красивий 🤤🤤», «Всім, однозначно, 3 😂 Ну, ви зрозуміли ☺️❤️», «Всі образи дуже гарні 😍», «Мені 6 образ)))».
Раніше, Ані Лорак висловилася про ситуацію на батьківщині. За її словами, Україна зараз нагадує "хвору матір" і вона не побачила нічого поганого в тому, що виступає в Росії.
"Як можна артистові вказувати, де йому виступати? Чому моїх друзів тепер називають ворогами? У мене в голові це не вкладається. Я ніколи не ділила людей за національною ознакою і ніколи цього робити не буду, для мене немає "своїх" і "чужих" глядачів.
Всі люди брати. Тим більше росіяни і українці, дружні, братерські народи споконвіку. Зараз нас хтось хоче посварити, але їм це не вдасться. Люди розумніші, ніж здається політикам, вони все одно спілкуються, все одно люблять один одного. Пройде час, і ми знову будемо разом", - впевнена співачка.
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