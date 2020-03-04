Знаменитая артиска Ани Лорак показала подборку новых кадров, сделанных на съемках нового клипа "Я бы летала"

В этот раз певица решила подогреть интерес к собственной персоне, а заодно и к новой музыкальной композиции излюбленным образом, пишет Рoliteka.net.

Каролина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм топ лучших образов, которые примерила во время работы над новым клипом.

Вчера артистка представила долгожданный весенний клип, созданный Аланом Бадоевым. Презентацию новой работы звезда готовила достаточно долго, сообщая об этом в своем Инстаграм-профиле.

Похоже, после выпуска видеооработы певица также решила представить серию образов, которые можно заметить в самом клипе на песню «Я бы летала». Так, звезда представила белоснежные наряды, удивив публику разнообразием и стилем.

Каролина появилась на фото в белоснежном брючном костюме, в свободном платье длинною в пол с брюзово-белым градиентом, короткое коктейльное платье с множеством блестящих бус, а также пикантный пляжный наряд, состоящий из сетчатой накидки, серебристого лифчика и нижнего белья цвета шампанского с завышенной талией.

«Какой образ из клипа #ябылетала понравился вам больше всего? Смотрите на YouTube по ссылке в профиле! 💜», – пишет звезда под серией кадров.

Фанаты принялись делиться мнение по поводу новой работы, а также образов артистки:

«Все образы прекрасны..сложно выбрать какой-то один😻», «Все образы прекрасны, но 3 - он такой красивый 🤤🤤», «Всем, однозначно, 3 😂 Ну, вы поняли ☺️❤️», «Все образы очень красивые 😍», «Мне 6 образ)))».

Ранее, Ани Лорак высказалась о ситуации на родине. По ее словам, Украина сейчас напоминает "больную мать" и она не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.

"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей.

Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - уверена певица.

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