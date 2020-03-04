Знаменитая артиска Ани Лорак показала подборку новых кадров, сделанных на съемках нового клипа "Я бы летала"
В этот раз певица решила подогреть интерес к собственной персоне, а заодно и к новой музыкальной композиции излюбленным образом, пишет Рoliteka.net.
Каролина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм топ лучших образов, которые примерила во время работы над новым клипом.
Тодоренко забыла о камерах и взбудоражила видом в неприличной позе: "задрала ноги и..."
Собчак посветила грудью в смелом декольте и ошарашила новой внешностью: "на себя не похожа"
Любовник Седоковой показал, как развлекается с раздетой звездой: "Какое классное бельишко..."
"В Пенсионный фонд Украины придет запрос": стало известно, кого оставят без пенсий
Вчера артистка представила долгожданный весенний клип, созданный Аланом Бадоевым. Презентацию новой работы звезда готовила достаточно долго, сообщая об этом в своем Инстаграм-профиле.
Похоже, после выпуска видеооработы певица также решила представить серию образов, которые можно заметить в самом клипе на песню «Я бы летала». Так, звезда представила белоснежные наряды, удивив публику разнообразием и стилем.
Каролина появилась на фото в белоснежном брючном костюме, в свободном платье длинною в пол с брюзово-белым градиентом, короткое коктейльное платье с множеством блестящих бус, а также пикантный пляжный наряд, состоящий из сетчатой накидки, серебристого лифчика и нижнего белья цвета шампанского с завышенной талией.
«Какой образ из клипа #ябылетала понравился вам больше всего? Смотрите на YouTube по ссылке в профиле! 💜», – пишет звезда под серией кадров.
Фанаты принялись делиться мнение по поводу новой работы, а также образов артистки:
«Все образы прекрасны..сложно выбрать какой-то один😻», «Все образы прекрасны, но 3 - он такой красивый 🤤🤤», «Всем, однозначно, 3 😂 Ну, вы поняли ☺️❤️», «Все образы очень красивые 😍», «Мне 6 образ)))».
Ранее, Ани Лорак высказалась о ситуации на родине. По ее словам, Украина сейчас напоминает "больную мать" и она не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.
"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей.
Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - уверена певица.
Напомним, что Ани Лорак потрясла формами в серебряном лифчике посреди моря
Как сообщала Politeka, Ани Лорак застукали рядом с известным красавцем на вечеринке
Также Politeka писала, что Ани Лорак напугала новой внешностью, став копией Повалий