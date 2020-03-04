49-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан разом з дружиною співачкою Наташею Корольовою взяли участь у комедійно-музичному шоу

Як передає Politeka.net, Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) поділився кадрами зі зйомок шоу "Студія Союз" у своєму мікроблозі в Instagram. Танцюрист постав в темних штанях і білій футболці, а Королева в штанях зі смайликами і жовтому реглані з мультяшним принтом. Цікава зачіска з двома гульками доповнила "дитячий" образ Наташі. Правда, поводилися вони з чоловіком зовсім не по-дитячому. На одному з кадрів їх сфотографували під час поцілунку в губи. На інших знімках видно, що парочці було дуже весело: співачка здебільшого просто посміхалася, а ось Тарзан пустував, активно жестикулюючи руками і підскакуючи на місці.

"5 березня о 21.00 за ТНТ дивіться веселе "Студія Союз", - написав Глушко в соцмережі.

Шанувальники пораділи за Тарзана і Наташу, засипавши їх компліментами.

"Які ви кльові!"

"Як завжди все пепсикольно 😂"

"Красива пара ви👍👍👍 супер"

Раніше ми повідомляли, Глушко жарко проанонсував свій виступ 8 березня в США, показавши пікантне фото в Instagram, на якому постав у розстебнутій спортивній кофті - так, що видно накачані груди.

"Йдемо втрьох з дівчатами! А дружина буде, Сергій?! Запальничка-муза"; "Ого...силач!👏"; "Красунчик😋"; "Харизма , це сюди !Тарзан один з кращих , одна з двох вишеньок на торті🍒", - писали в коментарях.

Крім того ми розповідали, як Глушко епатував публіку в ефірі програми "Вечірній Ургант". Артист посперечався з ведучим Іваном Ургантом, у кого з них палець красивіше.

«Трохи скрінів із сьогоднішнього 'Вечірнього Урганта ". Сперечаємося у кого з нас палець краще))))) і це найневинніше, чим ми мірялися», - заінтригував Тарзан публіку.

«На Урганті був красень, так тримати. Позитив і гумор на вищому рівні», «До біса привабливий», «Краще вже без штанів! Для чого таке дрантя надягати», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Тарзан розстебнув кофту і одним фото змусив жінок заздрити Королевою: "Молодець, Наташка!".

А ще Politeka писала, що роздягнений Тарзан змусив Королеву ревнувати, шоу тільки для дорослих: "Який же він крутий!".

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