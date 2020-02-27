49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, который всем известен как Тарзан, обескуражил посвежевшим видом

Как передает Politeka.net, артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстал в черной майке и расстегнутой серой кофте. Изюминкой наряда стал кулон в виде когтя, свисающий на шее Тарзана. Артист смотрит куда-то мимо объектива и широко улыбается. При этом внимательные поклонники заметили, что он заметно помолодел, а кожа на лице посвежела.

"Как же я жду встречи с вами со всеми! С теми, кто придёт 8 марта в Вегас Сити холл на мое юбилейное ТАРЗАН ШОУ ! Ссылка на билеты в шапке профиля", - говорится в подписи к фото.

Поклонники засыпали артиста многочисленными комплиментами.

"Такой красивый ❤️"

"Красавчик💚🎉"

"Успехов вам на зло всем "врагам"!!!🙌"

"Нос Сергея похож на мой ☺️"

"Я тоже жду встречи с прекрасным🔥❤️"

"Молодец, Наташка! 💋"

Ранее мы рассказывали, что Сергей вместе со своим братом Александром рассказали в эфире программы "Звезды сошлись" о том, как их родители впервые познакомились с певицей Наташей Королевой. Произошло это почти 20 лет назад.

Глушко привел в дом свою девушку, а перед этим никто не поверил, что его возлюбленная - известная уже на то время артистка эстрады. Когда мать танцора увидела Наташу, то от шока стала хвататься за сердце.

Также мы сообщали, Тарзан любит эпатировать публику, появляясь без тени смущения обнаженным. Недавно одна из его фанаток поделилась кадром с горячего выступления танцора. Тарзан с голым торсом поиграл на камеру мышцами, прикрыв низ мохнатым покрывалом.

"Ох, девочкиииии, какой же @tarzan___official крутооооой. Энергетика", - написала поклонница.

Кроме того мы сообщали, Глушко обладает не только выдающимся внешним видом, но отменным чувством юмора. Артист показал в Инстаграм свой "причиндал", развеселив публику. Речь о статуэтке коня, которую Тарзан расположил во время съемки именно так, чтобы она прикрыла его оголенное достоинство.

Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное

Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру