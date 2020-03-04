49-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан вместе с супругой певицей Наташей Королевой приняли участие в комедийно-музыкальном шоу

Как передает Politeka.net, Сергей Глушко (настоящее имя артиста) поделился кадрами со съемок шоу "Студия Союз" в своем микроблоге в Инстаграм. Танцор предстал в темных штанах и белой футболке, а Королева в штанах со смайликами и желтом реглане с мультяшным принтом. Забавная прическа с двумя гульками дополнила "детский" образ Наташи. Правда, вели они себя с мужем отнюдь не по-детски. На одном из кадров их запечатлели во время поцелуя в губы. На остальных снимках видно, что парочке было очень весело: певица по большей части просто улыбалась, а вот Тарзан озорничал, активно жестикулируя руками и подскакивая на месте.

"5 марта в 21.00 по ТНТ смотрите весёлое "Студия Союз", - написал Глушко в соцсети.

Поклонники порадовались за Тарзана и Наташу, засыпав их комплиментами.

"Какие вы клёвые!"

"Как всегда всё пепсикольно 😂"

"Красивая пара вы👍👍👍 супер"

Ранее мы сообщали, Глушко жарко проанонсировал свое выступление 8 марта в США, показав пикантное фото в Инстаграм, на котором предстал в расстегнутой спортивной кофте - так, что видна накачанная грудь.

"Идём втроём с девочками! А супруга будет, Сергей?! Зажигалочка-муза"; "Ого...силач!👏"; "Красавчик😋"; "Харизма , это сюда !Тарзан один из лучших , одна из двух вишенок на торте🍒", - писали в комментариях.

Кроме того мы рассказывали, как Глушко эпатировал публику в эфире программы "Вечерний Ургант". Артист поспорил с ведущим Иваном Ургантом, у кого из них палец красивее.

«Немного скринов с сегодняшнего 'Вечернего Урганта ". Спорим у кого из нас палец лучше))))) и это самое невинное, чем мы мерялись», - заинтриговал Тарзан публику.

«На Урганте был красавчик, так держать. Позитив и юмор на высшем уровне», «Чертовски обаятелен», «Уж лучше без штанов! Для чего такую рвань надевать», - писали в комментариях.

Напомним, что Тарзан расстегнул кофту и одним фото заставил женщин завидовать Королевой: "Молодец, Наташка!".

А еще Politeka писала, что раздетый Тарзан заставил Королеву ревновать, шоу только для взрослых: "Какой же он крутой!".

Также Politeka сообщала, что Тарзан ошарашил новым видео перед своим Тарзан-шоу: "Фу, зачем такое выкладывать?".