Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала в домашньому образі, як доглядає за шкірою у вільний час
Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам не тільки кадри з пікантних фотосесій, але й домашні знімки, а також ділиться розповідями про улюблених тварин і не забуває про найпопулярнішу тему свого Інста-блогу, пише Politeka.
Не так давно артистка вирішила стати постійним рекламним представником нового косметичного бренду в Україні HydroPeptide. Не сторінці артистки тепер періодично з'являються ті чи інші косметичні новинки, а також поради самої зірки по догляду за собою.
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В коментарях трохи раніше сама співачка зазначила, що працює з представниками компанії тільки тому, що була вже дуже давно прихильницею бренду і встигла протестувати її особисто. Сьогодні співачка представила цілу серію кадрів із звітом того, як саме вона доглядає за шкірою губ і брів.
«Хвалюся. Сьогодні перша спробувала новенький #perfectgloss #pink Немає слів)) хочеться цілуватися, і новий фотосет😂🤪 І, якщо другий пункт я виконаю післязавтра, то перший, хочеться виконати негайно!!! Чого і вам бажаю…», – підписала один з показаних кадрів Даша.
Як і очікувалося, шанувальники почали цікавитися різними темами про саму косметику, нахвалювати артистку за сяючий вигляд і розпитувати про те, де можна придбати дану продукцію.
Раніше Даша зізналася, що в її житті настали зміни. Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram. За словами артистки, вона вирішила запустити свою першу колекцію одягу. Робить це зірка спільно з відомим брендом, який займається випуском футболок і худі з різними оригінальними принтами.
На фото, яким Астаф'єва супроводила пост, співачка стоїть з гулькой на голові, без макіяжу і в незвичайній кофті червоного кольору. На кофті зображена відома картина Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм». Однак вона трохи перероблена, а біля картини красується напис «Звір і красуня».
Зазначимо, що після численних відвертих фото Астаф'євої цей знімок виглядає дуже скромно. Тим не менш, за півгодини пост зірки зібрав понад 1,7 тисяч лайків.
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