Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала в домашнем образе, как ухаживает за кожей в свободное время

Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам не только кадры из пикантных фотосессий, но и домашние снимки, а также делится рассказами о любимых животных и не забывает о самой популярной теме своего Инста-блога, пишет Politeka.

Не так давно артистка решила стать постоянным рекламным представителем нового косметического бренда в Украине HydroPeptide. Не странице артистки теперь периодически появляются те или иные косметические новинки, а также советы самой звезды по уходу за собой.

В комментариях немногим ранее сама певица отметила, что работает с представителями компании только потому, что являлась уже очень давно поклонницей бренда и успела протестировать ее лично. Сегодня певица представила целую серию кадров с отчетом того, как именно она ухаживает за кожей губ и бровями.

«Хвастаюсь. Сегодня первая попробовала новенький #perfectgloss #pink Нет слов)) хочется целоваться, и новый фотосет😂🤪 И, если второй пункт я исполню послезавтра, то первый, хочется исполнить незамедлительно!!! Чего и вам желаю…», – подписала один из показанных кадров Даша.

Как и ожидалось, поклонники принялись интересоваться разными темами о самой косметике, нахваливать артистку за сияющий вид и расспрашивать о том, где можно приобрести данную продукцию.

Ранее Даша призналась, что в ее жизни наступили перемены. Об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм. По словам артистки, она решила запустить свою первую коллекцию одежды. Делает это звезда совместно с известным брендом, который занимается выпуском футболок и худи с различными оригинальными принтами.

На фото, которым Астафьева сопроводила пост, певица стоит с гулькой на голове, без макияжа и в необычной кофте красного цвета. На кофте изображена известная картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Однако она немного переделана, а возле картины красуется надпись «Зверь и красавица».

Отметим, что после многочисленных откровенных фото Астафьевой этот снимок выглядит очень скромно. Тем не менее, за полчаса пост звезды собрал более 1,7 тысяч лайков.

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