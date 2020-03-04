Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала в домашнем образе, как ухаживает за кожей в свободное время
Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам не только кадры из пикантных фотосессий, но и домашние снимки, а также делится рассказами о любимых животных и не забывает о самой популярной теме своего Инста-блога, пишет Politeka.
Не так давно артистка решила стать постоянным рекламным представителем нового косметического бренда в Украине HydroPeptide. Не странице артистки теперь периодически появляются те или иные косметические новинки, а также советы самой звезды по уходу за собой.
Особняк Пугачевой берут штурмом, Галкин не выдержал: "Как так можно?", кадры атаки
Кравец из "Квартал 95" соблазнила пикантной фотосессией в одном белье: "Разве так можно?"
"В Пенсионный фонд Украины придет запрос": стало известно, кого оставят без пенсий
Дженнифер Лопес ошарашила внешностью без косметики и длинных волос: "Ведьма"
В комментариях немногим ранее сама певица отметила, что работает с представителями компании только потому, что являлась уже очень давно поклонницей бренда и успела протестировать ее лично. Сегодня певица представила целую серию кадров с отчетом того, как именно она ухаживает за кожей губ и бровями.
«Хвастаюсь. Сегодня первая попробовала новенький #perfectgloss #pink Нет слов)) хочется целоваться, и новый фотосет😂🤪 И, если второй пункт я исполню послезавтра, то первый, хочется исполнить незамедлительно!!! Чего и вам желаю…», – подписала один из показанных кадров Даша.
Как и ожидалось, поклонники принялись интересоваться разными темами о самой косметике, нахваливать артистку за сияющий вид и расспрашивать о том, где можно приобрести данную продукцию.
Ранее Даша призналась, что в ее жизни наступили перемены. Об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм. По словам артистки, она решила запустить свою первую коллекцию одежды. Делает это звезда совместно с известным брендом, который занимается выпуском футболок и худи с различными оригинальными принтами.
На фото, которым Астафьева сопроводила пост, певица стоит с гулькой на голове, без макияжа и в необычной кофте красного цвета. На кофте изображена известная картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Однако она немного переделана, а возле картины красуется надпись «Зверь и красавица».
Отметим, что после многочисленных откровенных фото Астафьевой этот снимок выглядит очень скромно. Тем не менее, за полчаса пост звезды собрал более 1,7 тысяч лайков.
Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек
Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами
Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна