Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показалася на людях одразу з двома красенями

Молода мама покрасувалася зі своїм маленьким сином Марком і зі своїм двоюрідним братом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Алла цього разу вирішила показатися в простому і весняному образі і проміняла галасливі нічні клуби, де вона неодноразово була помічена на нелюдний парк і пішу прогулянку:

«ДаблМарік😂❤❤», - підписала знаменитість фото. На знімку вона тримала свого малюка, який, ймовірно, тільки вчиться ходити, а на іншому - за руку хлопчика тримав брат Алли, також Марк.

Шанувальникам така мила сімейна картина дуже сподобалася, вони розсипалися в компліментах Аллі та її синочку:

"який же пупсик)))"

«Одного будь-ласка віддайте»

«😂😂😂»

«Класні👍😎»

Раніше ми повідомляли, Алла здійснює кілька поїздок за кордон на рік. Зокрема, нещодавно вона поділялася в своєму Instagram кадрами з Парижа. Дочка політика постала в коротких чорних шортах, блузі і піджаку з оригінальним білим візерунком.

Алла при повному марафете і яскравим макіяжем позувала перед дзеркалом, знявши своє відображення.

Крім того, ми писали, що дівчина, судячи з усього зупинилася, в розкішному готелі в центрі столиці Франції - Four Seasons Hotel George V Paris. Принаймні, тут вона фотографувалася, про що говорить геометка. На одному з кадрів Алла сидить на стільці, задерши обидві ноги і поклавши їх на огорожу. При цьому однією рукою дівчина нібито поправляє розпущене волосся.

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