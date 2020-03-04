Відома українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала особистим фото

Зірка мережі і ТБ покрасувалася в компанії симпатичних родичів. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Лесі. Так, ведуча позувала поруч зі своїми племінниками - у старшої дівчинки був день народження:

"З днем народження, моя маленька принцеса".

На знімку Леся в кумедній шапочці поруч з малюками посміхалася і виглядала щасливою. Звичних відвертих нарядів, жартівливої манери поведінки і близько в даному випадку не було видно - Нікітюк була сама ніжність і чарівність.

На фото малятко-іменинниця красувалася зі світлого забарвлення песиком і також посміхалася, навколо було видно прадничный антураж: повітряні кульки, подарунки.

Шанувальники Лесі в мережі приєдналися до привітань і побажали дитині всього найкращого, а також зазначили, що Леся світиться від щастя поряд з рідними і їй личить "роль мамки".

Також зірка показала кадри з відпочинку з подругою, з якою відправилася в магазин і навіть похвастлась підбіркою зимового одягу, яку примерялала. Так, дівчина разом з подругою позує під час вибору одягу. Обидві дівчини при цьому в одній білизні. Нікітюк в якийсь момент розуміє, що «засвітила зайве» і намагається прикрити тіло шубою, вистачає їй до колін.

Сама артистка виглядала дуже спокусливо і красиво, однак користувачі не змогли прокоментувати ролик, оскільки Леся представила його в розділі Сторі. На фан-акаунтах дане відео з'явилося також через деякий час.

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