Актриса "Жіночого кварталу" - "продукту" Студії «Квартал 95» - Ірина Сопонару відзначилася публікацією мега-відвертих знімків
Актриса популярного в Україні шоу позувала в білизні і показала свої підкачані сідниці зблизька. Настільки "зблизька", що можна було розглянути всі, навіть найдрібніші, анатомічні особливості коміка. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".
Так на нових опублікованих Іриною кадрах вона постала в білій білизні, лежачи на березі, ймовірно, океану. Власне, крім білизни, сідниць і трохи талії артистки на фото нічого не було видно:
«Фото на паспорт...🙈 Мені вже прилетіли питання з приводу цієї білизни і де взяти? ... вже можна розповісти?», – підписала свої пікантні знімки Ірина.
Собчак посвітила грудьми у сміливому декольте і шокувала новою зовнішністю: "на себе не схожа"
Коханець Сєдокової показав, як розважається з роздягненою зіркою: "Яка класна білизна..."
Екс-коханого Собчак Віторгана скосила небезпечна хвороба: медики приголомшили діагнозом, подробиці
Кравець з "Квартал 95" спокусила пікантною фотосесією в одній білизні: "Хіба так можна?"
Знімки явно професійні і швидше за все гарненько відретушовані. Краса фону, на якому позувало... "причинне місце" артистки - не поступиться за красою її жіночним формам: мальовничий захід фотограф знаменитості засняйла на пам'ять у двох варіантах - кольоровому і чорно-білому.
У шанувальників артистки "дар мови відібрало" від побаченого: багато захоплювалися красою і сміливістю актриси.
Раніше ми писали, що Ірина Сопонару показала свої фрукти і красиві частини тіла.
Зірка позувала біля басейну з блакитною водою, опустивши в неї п'яточку з салатовим педикюром.
Дівчина похвалилася стрункістю, а також рівним загаром. На красуні можна помітити чорні трусики.
Нагадаємо, Ірина Сопонару опублікувала в сториз фото, на якому постала на лежаку з кавою і салатиком та так, що крім струнких ніжок, трусиків і татуювань знаменитості на животі більш нічого видно не було.
Прокоментувати відкрито кадри Ірини її шанувальники цього разу можливості не мали, але раніше вони неодноразово схвально висловлювалися на адресу стрункої блондинки і писали, що вона і артистка непогана, і дівчина дуже приваблива.
Нагадаємо, білява красуня з 95го Кварталу показала, чим її щедро нагородила природа: "Ідеальна"
Як повідомляла Politeka, гаряча красуня з Квартал 95 влаштувала недитячі ігри: «Я намагалася бути…»
Також Politeka писала, що спокуслива зірка Кварталу 95 засвітила зайве в глибокому декольте: "Справжня Діва"