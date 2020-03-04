Актриса "Жіночого кварталу" - "продукту" Студії «Квартал 95» - Ірина Сопонару відзначилася публікацією мега-відвертих знімків

Актриса популярного в Україні шоу позувала в білизні і показала свої підкачані сідниці зблизька. Настільки "зблизька", що можна було розглянути всі, навіть найдрібніші, анатомічні особливості коміка. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Так на нових опублікованих Іриною кадрах вона постала в білій білизні, лежачи на березі, ймовірно, океану. Власне, крім білизни, сідниць і трохи талії артистки на фото нічого не було видно:

«Фото на паспорт...🙈 Мені вже прилетіли питання з приводу цієї білизни і де взяти? ... вже можна розповісти?», – підписала свої пікантні знімки Ірина.

Знімки явно професійні і швидше за все гарненько відретушовані. Краса фону, на якому позувало... "причинне місце" артистки - не поступиться за красою її жіночним формам: мальовничий захід фотограф знаменитості засняйла на пам'ять у двох варіантах - кольоровому і чорно-білому.

У шанувальників артистки "дар мови відібрало" від побаченого: багато захоплювалися красою і сміливістю актриси.

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Зірка позувала біля басейну з блакитною водою, опустивши в неї п'яточку з салатовим педикюром.

Дівчина похвалилася стрункістю, а також рівним загаром. На красуні можна помітити чорні трусики.

Нагадаємо, Ірина Сопонару опублікувала в сториз фото, на якому постала на лежаку з кавою і салатиком та так, що крім струнких ніжок, трусиків і татуювань знаменитості на животі більш нічого видно не було.

Прокоментувати відкрито кадри Ірини її шанувальники цього разу можливості не мали, але раніше вони неодноразово схвально висловлювалися на адресу стрункої блондинки і писали, що вона і артистка непогана, і дівчина дуже приваблива.

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