Колишня солістка «ВІА Гри», співачка Санта Дімопулос, нерідко позує в червоних нарядах
Красуня на цей раз вирішила продемонструвати всі свої достоїнства фігури в червоному одязі, пише Politeka.net.
Зірка з'явилася в сукні, зшиою ніби з пом'ятої тканини. Наряд виділив тонку талію і пишні груди української знаменитості.
Санта закинула чорне волосся набік, що додало контрасту образу.
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Зірка то клала руки на талію, то торкалася пальцями щоки.
Красуня дивилася в камеру, посміхаючись і відкриваючи губи.
Яскравий манікюр і прикраси доповнили образ.
Варто звернути увагу на макіяж Санти з акцентом на блискучі червоні губи. Краса її очей була підкреслена чорними стрілками і пишними віями.
"Я – Весна! Ночі без сну я принесу за собою ❤️", - Санта процитувала в пості пісню Наталії Могилевської.
За 14 годин пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.
"Красуня ❤️", "Красива ❤️", "найкрасивіша дівчина ❤️", "Ви точно Весна😍", "Улюблена❤️", "Мені здається, це вогненний серпень", "Красуня😘❤️", "🔥🔥Розкішна жінка 👌", "Принцеса Санта", "Нехай Зима сходить з розуму, тільки не сперечайся з любов'ю!❤️", "Красуня", "Пісня мого дитинства)", "Ви класна 👍дуже приємно на вас дивитися 😍", "Ви така соковита зараз, прям персик))) ❤️❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍Вау", "Дуже красиво 😍😍 і ❤️", "Яка ви красива", "Дуже🤗🌹 КРАСИВА😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Санта Дімопулос постала в рожевому светрі і блакитних джинсах.
Співачка відкрила рот та подивилася своїми майже чорними очима в камеру.
"А вас били струмом за брехню?! Мене сьогодні так😅 Все для зйомки передачі «ТОКАЧЕСНА» 🔜 Спасибі супер команді і крутим дівчаткам @mikadzzemariam @eteshoua ❣️ Вибачте, що запорола вам шоу своєю чесністю😂 Зате було весело і душевно ❤️ #токачесна", - написала в пості зірка.
Раніше ми писали, що Санта Дімопулос позувала у відвертому вбранні, яке елегантно підкреслює її форми. У пості зірка зізналася, що вперше за довгий час купувала продукти в іншому магазині, і їй довелося звертати уваги на етикетки.
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