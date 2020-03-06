Бывшая солистка «ВИА Гры», певица Санта Димопулос, нередко позирует в красных нарядах

Красотка в этот раз решила продемонстрировать все свои достоинства фигуры в красной одежде, пишет Politeka.net.

Звезда предстала в платье, сшитым будто из помятой ткани. Наряд выделил тонкую талию и пышную грудь украинской знаменитости.

Санта закинула черные волосы набок, что придало контраста образу.

Звезда то клала руки на талию, то прикасалась пальцами к щеке.

Красотка смотрела в камеру, улыбаясь и приоткрывая губы.

Яркий маникюр и украшения дополнили образ.

Стоит обратить внимание на макияж Санты с акцентом на блестящие красные губы. Красота ее глаз была подчеркнута черными стрелками и пышными ресницами.

"Я – Весна! Ночи без сна я принесу за собою ❤️", - Санта процитировала в посте песню Натальи Могилевской.

За 14 часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Красавица ❤️", "Красивая ❤️", "самая красивая девушка ❤️", "Вы точно Весна😍", "Любимая❤️", "Мне кажется, это огненный август", "Красотка😘❤️", "🔥🔥Роскошная женщина 👌", "Принцесса Санта", "Пусть Зима сходит с ума, только не спорь с любовью!❤️", "Красавица", "Песня моего детства)", "Вы классная 👍очень приятно на вас смотреть 😍", "Вы такая сочная сейчас, прям пэрсик))) ❤️❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍Вау", "Очень красиво 😍😍 и ❤️", "Какая вы красивая", "Очень🤗🌹 КРАСИВАЯ😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Санта Димопулос предстала в розовом свитере и голубых джинсах.

Певица открыла рот и посмотрела своими почти черными глазами в камеру.

"А вас били током за ложь?! Меня сегодня да😅 Все для съемки передачи «ТОКАЧЕСНА» 🔜 Спасибо супер команде и крутым девочкам @mikadzzemariam @eteshoua ❣️ Простите, что запорола вам шоу своей честностью😂 Зато было весело и душевно ❤️ #токачесна", - написала в посте звезда.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос позировала в откровенном наряде, который элегантно подчеркивает ее формы. В посте звезда призналась, что впервые за долгое время покупала продукты в другом магазине, и ей пришлось обращать внимания на этикетки.

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