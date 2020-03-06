Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон побували на прийомі, організованому ірландським міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковени в Дубліні

Пара побувала в Ірландському музеї літератури, в рамках триденного туру Кембриджів по Ірландії, передає Politeka.net,

Для виходу герцогиня Кембриджська вибрала малинову в чорний горошок вінтажну сукню бренду Oscar de la Renta. На вбранні був комір-волан, а також акуратні гудзики.

Завершували образ Кейт сумочка і туфлі-човники: "Як не заздрити її образу". Волосся красуня прибрала в хвіст, засвітивши красиві сережки.

Герцогиня також грала в теніс в Ірландії. Для цього вона вибрала облягаючі штани й блузу в білий горох.

Крім того, пара прогулялася по пагорбах Ірландії в графстві Міт, де навіть побувала в корівнику.

До речі, принц і його дружина також повправлялися в кулінарії на кухні в Саванна-Хаус - житловый установі, керованому благодійною організацією соціальної справедливості Екстерн, в графстві Кілдер.

Нагадаємо, герцоги Кембриджські «програли» принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл в популярності.

Змагання на рівень популярності членів британської королівської сім'ї влаштувало видання New York Times, запросивши до участі моніторингову службу.

У результаті з'ясувалося, що Гаррі і Меган випередили Вільяма і Кейт з величезним відривом по лайкам в Instagram: дев'ять з десяти знімків були опубліковані герцогами Сассекскими і виграли на тлі Кембриджських.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон постала в синьо-зелених спортивних штанях від Zara вартістю в майже 200 гривень. Також на Кейт був зелений джемпер і кросівки від Marks & Spencer, вже дорожче, за 1000 гривень.

Тим не менш, наряд сидів на підтягнутій фігурі Кейт ідеально, незважаючи на те, що вона, мабуть, зовсім не стежить за модою.

В такому вигляді вона відвідала лондонський стадіон у Олімпійському парку в Стратфорді.

Нагадаємо також, что Кейт і Вільям взяли вихідні, щоб провести час зі своїми чадами. Сім'я пішла на ферму в Норфолк. Принц сам розповів, що він з дружиною і дітьми приймали пологи у овець.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.