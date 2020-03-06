Українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, пасія екс-віце-прем'єра Павла Розенка, практично кожен день вражає стильними образами

На недавньому знімку зірка з'явилася на червоній легкої куртці, пише Politeka.net. Також на Олені можна помітити кофту на застібці з капюшоном і світлі джинси.

Великі сонячні окуляри і яскрава помада завершили образ.

В руках теледіва тримала ключі від авто.

"Люблю Весну на початку березня! Коли весняний промінь бодря ніби пустуючи нагадує.. А вимкнув ти праску з ранку??!!!!!🙉🙉🙉 P. S. Помчали🙈 🏎🏎🏎😂", - написала в пості Лебідь.

Майже за годину пост зібрав понад 2500 лайків та багато коментарів.

"А я от не їм вже 3 доби... Апендицит 😔 операцію зробили", "У нас досі сніжок іде 😬", "чекаємо аферистів в мережах👽", "Що за красуня ❤️😻", "Це у вас вже така Погода?😍😍 У нас мороз ❌", "Що за красуня ❤️😻", "Гарна фотка, дякую за позитив 🌞🌞🌞", "Христина, ви така гарна! Дуже подобаються програми з вами👍", "Ти той самий вид людей, які їдять і не товстіють 😂❤️❤️❤️❤️❤️", "Ох, +15🔥", "Красиво", "яка ти мила, завжди викликаєш посмішку :>", "Краса💕", "Доброго дня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь постала в гарному вбранні з яскравим принтом.

Верх трохи спувся з плечей зірки, в результаті був чітко видний маленький ланцюжок з кулоном.

Олена-Христина посміхалася і дивилася у камеру своїми зеленими очима. Руде волосся теледіви від сонця стало зовсім світлим.

Дівчина посміхалася і виглядала дуже свіжо.

Раніше повідомлялося, що Олена-Крістіна Лебідь похвалилася новими особливими мом-джинсами, які їй насилу вдалося знайти.

Зірка з'явилася в штанях, та заправленій в них білій сорочці, піджаку, краватці і кросівки чорного кольору.

Ведуча позувала на автостоянці поруч з валізою на коліщатках з яскравим принтом. При цьому Олена-Христина смішно задерла ногу, поставивши її на чемодан.

Дівчина зізналася, що збулася її мрія, і вона знайшла ті самі джинси, які дуже хотіла.

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