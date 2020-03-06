Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, пассия экс-вице-премьера Павла Розенко, практически каждый день поражает стильными образами
На недавнем снимке звезда предстала в красной легкой куртке, пишет Politeka.net. Также на Елене можно заметить кофту на застежке с капюшоном и светлые джинсы.
Крупные солнечные очки и яркая помада завершили образ.
В руках теледива держала ключи от авто.
"Люблю Весну в начале марта! Когда весенний луч бодря Как бы резвясь напоминает.. А выключил ли ты утюг с утра??!!!!!🙉🙉🙉 P.S. Помчала🙈 🏎🏎🏎😂", - написала в посте Лебедь.
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Почти за час пост собрал более 2500 лайков и много комментариев.
"А я вот не кушаю уже 3 суток... Аппендицит 😔 операцию сделали", "У нас до сих пор снежок идёт 😬", "ждём аферистов в сетях👽", "Что за красотка ❤️😻", "Это у вас уже такая Погода?😍😍 У нас мороз ❌", "Что за красотка ❤️😻", "Хорошая фотка, спасибо за позитив 🌞🌞🌞", "Кристина, вы такая красивая! Очень нравятся программы с вами👍", "Ты тот самый вид людей которые кушают и не толстеют 😂❤️❤️❤️❤️❤️", "Ох, +15🔥", "Красиво", "какая ты милая, всегда вызываешь улыбку :>", "Красота💕", "Хорошего дня", - написали пользователи сети.
Напомним, Елена-Кристина Лебедь предстала в красивом наряде с ярким принтом.
Верх был немного спущен с плеч звезды, в результате была отчетливо видна маленькая цепочка с кулоном.
Елена-Кристина улыбалась и смотрела в камеру своими зелеными глазами. Рыжие волосы теледивы от солнца стали совсем светлыми.
Девушка улыбалась и выглядела очень свежо.
Ранее сообщалось, что Елена-Кристина Лебедь похвасталась новыми особенными мом-джинсами, которые ей с трудом удалось найти.
Звезда предстала в штанах, и заправленной в них белой рубашке, пиджаке, галстуке и кроссовках черного цвета.
Ведущая позировала на автостоянке рядом с чемоданом на колесиках с ярким принтом. При этом Елена-Кристина смешно задрала ногу, поставив ее на чемодан.
Девушка призналась, что сбылась ее мечта и она нашла те самые джинсы, которые очень хотела.
Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».
Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».
Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».