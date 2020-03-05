Знаменита співачка Світлана Лобода зважилася на несподіване одкровення

Як відомо, кілька днів тому після презентації нового і вельми бурхливо прийнятого публікою кліпу "Новий Рим" артистка відправилася у відпустку без всяких пояснень, повідомляє Politeka.

Зірка вирішила влаштувати незапланований відпочинок, хоча сьогодні Світлана детально розповіла про те, чому вона має намір "зникати" з виду після кожної важливої події у вашому житті.

Так, на сторінці артистки в Instagram з'явився ролик зі зверненням зірки до шанувальників. На новій запису зірка позувала в природному вигляді, ходячи по узбережжю і розповідаючи про важливе для себе рішення (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Світлана розповіла фанатам, що має намір брати відпустку після кожної важливої події у своєму житті. А точніше, вирушати на тижневий відпочинок. Саме це вона і зробила, зазначивши в завершенні: «намагаюся тримати слово». Також в цьому відео вона повідомила, що її відпочинок підходить до кінця, і вона вирушає в тур по Німеччині.

«❤️а як будуєте свій графік ви? хочете , буду робити вам частіше такі відео ? на Німеччину летимо?😉 #tourSOLDOUT #germany🇩🇪 #march», – написала артистка під новим відео.

Шанувальники, цілком очікувано, осторонь не залишилися.

«Хочемо!♥️♥️♥️», «Сумуємо.. але ми потерпимо 💋💋💋», «скоро ви напишіть що втомилися відпочивати. сто процентиков, Светик 😂😘», «От і правильно, треба набиратися сил ✨», «Звичайно, дуже правильно!) рада за Вас☺️ відпочивайте і кайфуйте як можна частіше😘», «Ось ось.... думаєш, ось зароблю багато грошей і не буду працювати, буду відпочивати на Мальдівах постійно, ага... найбільше працюють ті, у кого багато грошей 🤷‍♀️».

Зазначимо, раніше артистка вирішила представити закадровую зйомку, зроблену під час запису останнього кліпу «Новий Рим». До речі, дана робота Світлани вийшла у світ всього кілька днів тому, але викликала потік запитань з боку фанатів.

Головною родзинкою нової роботи стала зачіска і наряд Лободи – в кліпі волосся співачки були такими ж взлохмаченними, як і її шуба. А «п'яні» танці артистки і зовсім були довгий час однією з головних тем обговорень серед фанатів.

На закадрової зйомці кліпу також видно, як зірці доводилося практикувати трюки і як Алан Бадоєв, який став продюсером роботи, допомагав зірці у новій роботі.

«А тепер моє улюблене ..... Як це було 😬 #НОВЫЙРим Зйомки видалися непростими , завдання були поставлені , акробатика і хореографія вивчені за 2е тижня . і ось вам новий образ , новий персонажжжж!!😈 Що скажете ? любите таку киношку ?)))», – інтригуючі підписала новий пост артистка. Шанувальники написали під невеликим роликом різні думки з приводу побаченого.

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