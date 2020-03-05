Знаменитая певица Светлана Лобода решилась на неожиданное откровение

Как известно, несколько дней назад после презентации нового и весьма бурно принятого публикой клипа "Новый Рим" артистка отправилась в отпуск безо всяких объяснений, сообщает Politeka.

Звезда решила устроить незапланированный отдых, хотя сегодня Светлана подробно рассказала о том, почему она намерена "исчезать" из виду после каждого важного события в свой жизни.

Так, на странице артистки в Инстаграм появился ролик с обращением звезды к поклонникам. На новой записи звезда позировала в естественном виде, расхаживая по побережью и рассказывая о важном для себя решении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Светлана рассказала фанатам, что намерена брать отпуск после каждого важного события в своей жизни. А точнее, отправляться на недельный отдых. Именно это она в этот раз и сделала, отметив в завершении: «стараюсь держать слово». Также в этом видео она сообщила, что ее отдых подходит к концу, и она отправляется в тур по Германии.

«❤️а как выстраиваете свой график вы? хотите , буду делать вам чаще такие видео ? на Германию летим?😉 #tourSOLDOUT #germany🇩🇪 #march», – написала артистка под новым видео.

Поклонники, вполне ожидаемо, в стороне не остались.

«Хотим!♥️♥️♥️», «Скучаем.. но мы потерпим 💋💋💋», «скоро вы напишите что устали отдыхать. сто процентиков, Светик 😂😘», «Вот и правильно, надо набираться сил ✨», «Конечно, очень правильно!) рада за Вас☺️ отдыхайте и кайфуйте как можно чаще😘», «Вот вот.... думаешь, вот заработаю много денег и не буду работать, буду отдыхать на Мальдивах постоянно, ага... больше всего работают те, у кого много денег 🤷‍♀️».

Отметим, ранее артистка решила представить закадровую съемку, сделанную во время записи последнего клипа «Новый Рим». К слову, данная работа Светланы вышла в свет всего несколько дней тому назад, но вызвала поток вопросов со стороны фанатов.

Главной изюминкой новой работы стала прическа и наряд Лободы – в клипе волосы певицы были такими же взлохмаченными, как и ее шуба. А «пьяные» танцы артистки и вовсе были долгое время одной из главных тем среди обсуждений фанатов.

На закадровой съемке клипа также видно, как звезде приходилось практиковать трюки и как Алан Бадоев, ставший продюсером работы, помогал звезде в новой работе.

«А теперь мое любимое ..... Как это было 😬 #НОВЫЙРим Сьемки выдались непростыми , задачи были поставлены , акробатика и хореография выучены за 2е недели . и вот вам новый образ , новый персонажжжж!!😈 Что скажете ? любите такую киношку ?)))», – интригующие подписала новый пост артистка. Поклонники написали под небольшим роликом самые разные мнения по поводу увиденного.

Напомним, Лобода не увидела ничего зазорного в гастролях по РФ

Как сообщала Politeka, Лобода не смогла скрыть все свои прелести под слоями одежды

Также Politeka писала, что Лобода устроила жаркий отдых в Париже в компании знаменитых красавцев