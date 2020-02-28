Известная украинская певица Светлана Лобода, которая уехала в жить и строить карьеру в Россию, показала новое фото с отдыха в Инстаграм

На фото Лобода позирует в черном пиджаке, под которым виднеется прозрачная сеточка. Образ дополнила Светлана очками в виде сердечек, а также большими сережками. На фоне можно увидеть стекло, а также потолок. Известно, что певица проводит отдых во Франции. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я так люблю этот город - Париж. Может сделаем концерт здесь? что скажете? куда ехать после недельного отпуска?))", - написала Лобода.

Фанаты успели поставить почти 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Красотка", " нас лёд тронулся, снег начал таять а вы приедете и лютик сразу выпрыгнут", "Очки улет", "Завоюем Париж такой красотой!", "Люблю Ваше творчество! Думаю Вам давно пора покорять Париж", "Вот смотрю и понимаю - бедные ваши уши", "Правильно Шиллер сказал: «Красивая женщина не может иметь недостатков»".

Ранее мы сообщали, что знаменитая певица Светлана Лобода показала стильный кадр из отдыха в Париже с коллегами.

В этот раз звезда показала, как отдыхает с коллегами в Париже, куда отправилась после съемок клипа «Новый Рим». Отметим, артистка выглядит очень счастливо, позируя вместе со знаменитым певцом Иваном Дорном и Бичоллой – известным дизайнером и близким другом.

«Мы такие счастливые , потому что нам хорошо 😍сходили на @madonna 🔥🔥Честно ? Я бы сходила ещё !! Такой стильный и четкий спектакль . Хореография бесподобна!!!столько мыслей . и такое послевкусие... Номер frozen меня порвал!!! Я очень рекомендую вам успеть . в Париже до средины марта еще будут спектакли . П.с. и какое же это правильное перевоплощение ! Восторг и кайф🤲», – бурно прокомментировала новый пост звезда.

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