Дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, зробила селфи в машині
Дівчина володіє дуже красивою зовнішністю, якою вихваляється у своєму Instagram, пише Politekа.net.
Модель опублікувала фото, на якому позує у своєму авто. Дівчина з'явилася в чорній футболці з білим написом, з-під якого виглянув ланцюжок з хрестиком.
Зірка простягнула руку з телефоном і подивилася в камеру своїм красивим поглядом. А пальцями другої руки доторкнулась до пухких губ.
Алла закинула світле волосся набік. На обличчі красуні ніби зовсім немає макіяжу і крім очей, лише виділяються красиво укладені брови.
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Варто відзначити, що тонку талію дочки Добкіна підкреслили джинси на високій посадці.
Доповнив простий, але стильний образ - червоний браслет на руці.
"А взагалі..я хочу до моря🖤", - підписала фото модель.
За 10 хвилин публікація зібрала майже 200 лайків і кілька коментарів.
"Красуня ❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Квиток-літак - море)", "Ого, яка!", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, дочка Добкіна представила в Instagram фото зі своєю бабусею, Аллою. Перша позувала в пальто, а її родичка - в яскравій куртці з хутром.
У Алли - природна краса, на ній практично немає макіяжу, на обличчі виділяються лише брови і вії.
А красу бабусі підкреслили зелені тіні і неяскрава помада. Обидві виглядають свіжо і задоволеними.
Раніше ми писали, що Алла Добкіна позувала на лавці в червоному костюмі, закинувши одну ногу на іншу. У дівчини розстібнутий піджак, тому в кадр потрапляє вузький топ з глибоким вирізом в районі грудей.
За словами Добкіної, люди сьогодні можуть закохатися з першого лайка, а багато дівчат спеціально виставляють побільше відвертих знімків, щоб зібрати більше лайків від чоловіків.
Нагадаємо також, що Алла Добкіна постала у простому і весняному образі під час пішої прогулянки:
«ДаблМарік😂❤❤», - підписала українська знаменитість фото.
На знімку вона тримала свого малюка, який, ймовірно, тільки вчиться ходити, а на іншому - за руку хлопчика тримав брат Алли, також Марк.
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