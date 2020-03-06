Від моделі не можна відірвати очей

Дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, зробила селфи в машині

Дівчина володіє дуже красивою зовнішністю, якою вихваляється у своєму Instagram, пише Politekа.net.

Модель опублікувала фото, на якому позує у своєму авто. Дівчина з'явилася в чорній футболці з білим написом, з-під якого виглянув ланцюжок з хрестиком.

Зірка простягнула руку з телефоном і подивилася в камеру своїм красивим поглядом. А пальцями другої руки доторкнулась до пухких губ.

Алла закинула світле волосся набік. На обличчі красуні ніби зовсім немає макіяжу і крім очей, лише виділяються красиво укладені брови.

Варто відзначити, що тонку талію дочки Добкіна підкреслили джинси на високій посадці.

Доповнив простий, але стильний образ - червоний браслет на руці.

"А взагалі..я хочу до моря🖤", - підписала фото модель.

За 10 хвилин публікація зібрала майже 200 лайків і кілька коментарів.

"Красуня ❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Квиток-літак - море)", "Ого, яка!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дочка Добкіна представила в Instagram фото зі своєю бабусею, Аллою. Перша позувала в пальто, а її родичка - в яскравій куртці з хутром.

У Алли - природна краса, на ній практично немає макіяжу, на обличчі виділяються лише брови і вії.

А красу бабусі підкреслили зелені тіні і неяскрава помада. Обидві виглядають свіжо і задоволеними.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна позувала на лавці в червоному костюмі, закинувши одну ногу на іншу. У дівчини розстібнутий піджак, тому в кадр потрапляє вузький топ з глибоким вирізом в районі грудей.

За словами Добкіної, люди сьогодні можуть закохатися з першого лайка, а багато дівчат спеціально виставляють побільше відвертих знімків, щоб зібрати більше лайків від чоловіків.

Нагадаємо також, що Алла Добкіна постала у простому і весняному образі під час пішої прогулянки:

«ДаблМарік😂❤❤», - підписала українська знаменитість фото.

На знімку вона тримала свого малюка, який, ймовірно, тільки вчиться ходити, а на іншому - за руку хлопчика тримав брат Алли, також Марк.

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