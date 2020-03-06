Українська співачка Джамала, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, кілька днів була в Роттердамі (Південна Голландія)

Красуня опублікувала знімок, зроблений за кордоном деякий час назад, пише Рoliteka.net

На фото Джа позує в чорній кофті з білим принтом. Ланцюжок у вигляді шпильок обвивав шию артистки.

Зірка розпустила рівне, середньої довжини, волосся і подивилася в камеру. Співачка зробила губи качечкою, додавши образу якоїсь грайливості.

На обличчі Джамали практично немає макіяжу, виділяються лише чорні стрілки на повіках.

"І сумно їхати, і хочеться додому! 👄💋", - підписала знімок красуня.

За півгодини публікація зірки зібрала понад 2000 лайків і багато комменатриев.

"Хочемо вас бачити в якості гостя в Роттердамі на Євробаченні💜💜", "Можна купити квартиру і жити на дві країни", "Ой...ну камон ! Роботи багато. Пора додому. Трек добивати, до концерту в Карибиані готуватися ! Так що Welcome to Ukraine", "Роттердам+", "Красуня", "Круті сережки", "Ви супер ❤️❤️", "Де Ви купили такий крутий Набір ?😊", "Диво", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала позувала, сидячи в плетеному кріслі.

Артистка була у жовтій сорочці і брюках з кольоровим принтом. Також вона взула масивні черевики.

"Я обожнюю цю країну! ❤️ Ну як можна робити все так просто і красиво? Наприклад, люстра позаду мене зроблена з велосипедних ланцюгів 🤪 Продовжую свій шлях. Привіт, Роттердам!", - підписані знімки.

Раніше ми писали, що Джамала позувала з дитиною на пляжі.

Артистка була в кофті з довгими рукавами і капюшоном, а також в штанях коричневого відтінку. На зірці можна було помітити босоніжки і сережки-кільця.

Макіяж з акцентом на красиві очі і пухкі губи виглядав на фото дуже добре.

Нагадаємо також, що нещодавно співачка зізналася, що любить соцмережі, але чим більше часу вона проводить онлайн, тим менше часу залишається на реальне життя.

«У шаленому ритмі нерідко соцмережі нагадують мені про Дні народження», - зазначила артистка.

Джамала розповіла, що намагається обмежити час, проведений в телефоні.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Як повідомляла Politeka, епатажні Джамала і Alyona Alyona висолопили язики на камеру: "Дівчатка розривають..."

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