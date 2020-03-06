Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о своей беременности, несколько дней была в Роттердаме (Южная Голландия)

Красотка опубликовала снимок, сделанный за границей некоторое время назад, пишет Рoliteka.net

На фото Джа позирует в черной кофте с белым принтом. Цепочка в виде булавок обвивала шею артистки.

Звезда распустила ровные, средней длины, волосы и посмотрела в камеру. Певица сделала губы уточкой, придав образу некой игривости.

На лице Джамалы практически нет макияжа, выделяются лишь черные стрелки на веках.

"И грустно уезжать, и хочется домой! 👄💋", - подписала снимок красотка.

За полчаса публикация звезды собрала более 2000 лайков и много комменатриев.

"Хотим вас видеть в качестве гостя в Роттердаме на Евровидении💜💜", "Можно купить квартиру и жить на две страны", "Ой...ну камон ! Работы много. Пора домой. Трек добивать, к концерту в Карибиане готовиться ! Так что Welcome to Ukraine", "Роттердам+", "Красавица", "Крутые сережки", "Вы супер ❤️❤️", "Где Вы купили такой крутой Набор ?😊", "Загляденье", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала позировала, сидя в плетеном кресле.

Артистка была в желтой рубашке и брюках с цветастым принтом. Также она обула массивные ботинки.

"Я обожаю эту страну! ❤️ Ну как можно делать все так просто и красиво? Например, люстра позади меня сделана из велосипедных цепей 🤪 Продолжаю свой путь. Привет, Роттердам!", - подписаны снимки.

Ранее мы писали, что Джамала позировала с ребенком на пляже.

Артистка была в кофте с длинными рукавами и капюшоном, а также в штанах коричневого оттенка. На звезде можно было заметить босоножки и серьги-кольца.

Макияж с акцентом на красивые глаза и пухлые губы смотрелся на фото очень хорошо.

Напомним также, что недавно певица призналась, что любит соцсети, но чем больше времени она проводит онлайн, тем меньше времени остается на реальную жизнь.

«В бешенном ритме нередко соцсети напоминают мне о Днях рождения», - отметила артистка.

Джамала рассказала, что старается ограничить время, проведенное в телефоне.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Как сообщала Politeka, эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру: "Девочки разрывают..."

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».