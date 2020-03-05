Настя змінила образ під час нової весняної фотосесії

Знаменита українська співачка Настя Каменських представила новий імідж, здивувавши блискучим міні-платтям

Настя Каменських є активним користувачем соціальних мереж, тому щодня артистці доводиться представляти шанувальникам нові знімки, відео і пости з особистими нотатками, пише Рoliteka.net.

Виходить це у співачки дуже успішно, адже кожен її знімок збирає безліч коментарів, а відеозапису викликають незмінну бурхливу реакцію серед фанатів.

В цей раз співачка представила один з кадрів, зроблених під час весняної фотосесії в незвичайному вбранні.

Блискуча тканина незвичайного відтінку нагадує латекс, однак це не він. На думку користувачів, незвичайний наряд надав засмаглій шкірі співачки бронзового відтінку. Так, на представленому кадрі Настя також показала обличчя з мінімумом макіяжу, що припало до смаку коментаторам.

«Good day ☀️Весна непомітно додає настрою, перетворює все навколо і всередині нас 🌸», – наголосила Настя під новим постом.

А ось що написали самі користувачі:

«Яка гарна😍 З весною ❤️», «Як справи з Потаповим элефанте», «Шикарна красуня! 💋👍❤️😍🔥😚💖💘», «Bella🔥🔥🔥🔥», «Красива фігура легко», «Фантастична❤️», «евольно пригадується вірш Агнії Барто про гумову Зіну........."Вона була роззявою, гумова Зіна........"».

Раніше Настя Каменських приміряла незвичайний образ і звернулася до своїх прихильників.

Судячи з усього, співачка вирішила здивувати шанувальників чимось новеньким і приміряла на себе нестандартний спосіб. Каменських поділилася новим знімком, на якому позує в оригінальному піджаку в яскраву клітку з затягнутим на талії поясом. А ось замість звичайних штанів або спідниці співачка вирішила доповнити свій наряд обтягуючими чорними велосипедками. Її образ також доповнюють стильні окуляри і розкішний високий хвіст.

«Як ваш день?», - запитала Настя у своїх фанатів.

В коментарях до фото шанувальники засипають співачку компліментами.

«Зухвала Красуня», «Які ножечки», «Крутышечка кохана, ти красуня», «Прекрасна, ноги нескінченні», «Сьогодні у нас в Білорусі тепло 15 градусів тепла справжня весна. А ви Настя Каменських виглядаєте дуже красива. Красивіше самої Ріани», - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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