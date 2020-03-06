Українські талант-шоу люблять не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Багато артистів зникають з екранів телевізорів після закінчення шоу, але деяким вдається по-справжньому прославитися

Politeka.net згадала найяскравіших зірок Х-фактора, які домоглися популярності після участі у проекті.

Мабуть, самим популярним артистом, який брав участь в українському Х-факторі, є Дмитро Монатік. Сьогодні він популярніший навіть тих суддів, які критикували його під час першого сезону шоу. У 2010 році Монатіка об'єднали в дует з Іваном Сафаровим.

Хлопці зайняли лише 9-е місце в шоу, але це тільки надихнуло талановитого музиканта рухатися далі. Спочатку він писав пісні популярним виконавцям, після чого успішно влаштував і свою музичну кар'єру. Сьогодні Монатік збирає стадіон, а колись репер Серьога говорив йому, що він «не буде блищати».

Популярна українська співачка Мішель Андраде, яку просуває продюсерський центр «Мозги», теж брала участь в «Х-факторі». Вона заявила про себе під час 4 сезону шоу. Зазначимо, що Андраде не дійшла до прямих ефірів, але зате домоглася більшої популярності, ніж всі учасники 4 сезону шоу.

Українська реп-виконавиця Аліна Паш посіла третє місце в 6 сезоні шоу «Х-фактор».

Сьогодні артистка дуже популярна завдяки своїй незвичайній манері виконання і яскравому образу. Дівчину навіть запросили виконати уривок з Гімну України під час Дня Незалежності.

Популярна група KAZKA брала участь у 8 сезоні «Х-фактора». Вони посіли 7-е місце, але засяяли яскравіше всіх своїх конкурентів. Сингл «Плакала» став найпопулярнішим україномовним хітом в світі.

Костя Бочаров, відомий як MELOVIN, став переможцем 6 сезону шоу «Х-фактор».

На сьогодні він найвідоміший з усіх переможців шоу. Більшість з них зникли з телеекранів, ніби їх і не було ніколи.

Нагадаємо, що MELOVIN став батьком, відео з дитиною підірвало мережу: "Мій маленький принц".

Як повідомляла Politeka, солістку KAZKA затиснули з усіх боків, гаряче фото облетіло мережу: "Ось це свято!".

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