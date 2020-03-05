Українська співачка MARUV показала як проводить вечір з чоловіком після світського заходу

Тільки вчора вранці Ганна показала в розділі Сторі Instagram новий образ - зачіску в стилі "Мальвіни", з'явившись на важливому заході в новому іміджі. Протягом дня зірка ділилася кадрами і розповідала, як провела час у компанії колег, повідомляє Politeka.

По завершенню відпочинку співачка представила домашні кадри і умилила мережа знімками та відео з чоловіком. Як відомо Ганна не показує дружина в соціальних мережах, не влаштовує з ним фотосесій і не афішує особисте життя в цілому.

Цього разу співачка вирішила показати, що романтика їм не чужа: у розділі Сторі на серії кадрів Корсун показала, як улюблений чоловік розплітає її ті самі коси "мальвіни", які так розбурхали шанувальників зірки.

Молодий чоловік акуратно знімав накладне волосся - тресси - з локонів дружини, а також усміхнувся, помітивши, що Ганна його знімає. Сама ж артистка позувала без збентеження в простому чорному мереживній ліфчику, періодично смеясть в камеру.

До цього співачка вирішила остаточно спантеличити публіку відвертим кадром.

Так, MARUV анонсувала новий випуск свого відеоблогу під назвою «Нова сила кицьки» з дуже провокативною фотографією. На представленому кадрі видно лише сідниці артистки в мереживній рожевій білизні, що обурило мережу своєю відвертістю.

Користувачі гнівно висловили свою думку з приводу побаченого:

«ми Всі розуміємо про що у вас пісні, вони навіть іноді подобаються, але це фото реально деградируещее», «занадто відверто, навіщо? привернути увагу? мені не подобається, навіть не красиво», «Сільські кицьки,в зоні не прополотой ридиски», «Ну це вже взагалі! Ти що кицька? До такої міри епатаж вже занадто!», «Це жах якийсь, а не творчість...що далі,*але?! Жесть.. відписка», «Пі***ц 🤦🏻‍♀️ куди ми котимося ?», «Трек напевно буде як завжди крутимо, альо така відвертість це не круто, перепрошую», «Ну це щось вже з кліпів Ліндемана! ))».

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